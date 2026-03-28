WhatsApp में आ रहा काम का फीचर, एक क्लिक में पढ़ पाएंगे Unread मैसेज

WhatsApp सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जहां हर दिन अधिक संख्या में मैसेज रिसीव और सेंड किए जाते हैं। ऐसे में हर चैट को अलग-अलग पढ़ना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए कंपनी एक खास फीचर लाने की तैयारी में लग गया है, जिसकी मदद से बिना पढ़ी हुई चैट्स को एक बार में पढ़ा जा सकेगा। यह जानकारी व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स पर नजर रखने वाली wabetainfo की एक रिपोर्ट से मिली है। और पढें: WhatsApp में आया सबसे बड़ा अपडेट, अब iPhone और Android यूजर्स को मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल प्ले स्टोर पर WhatsApp का Android 2.26.12.10 बीटा अपडेट मौजूद है, जिससे प्राइवेट समरी ऑफ अनरीड मैसेज फीचर की जानकारी मिली है। इसकी खूबी है कि यह AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन सभी चैट्स की समरी तैयार करता है, जिन्हें पढ़ा नहीं गया है। और पढें: WhatsApp में प्राइवेट चैट कर दें Lock, जानें कैसे

📝 WhatsApp beta for Android 2.26.12.10: what’s new? WhatsApp is working on a feature that lets users summarize multiple unread chats, and it will be available in a future update!https://t.co/kifTxzfLZq pic.twitter.com/gQLODBGJ6U — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 28, 2026

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wabetainfo की रिपोर्ट में लगे स्क्रीनशॉट को देखें, तो व्हाट्सएप का अपकमिंग फीचर ‘गेट ए समरी’ नाम से मेन मेन्यू के अनरीड सेक्शन में मौजूद है। इस पर टैप करते ही बिना पढ़ी चैट्स की समरी तैयार हो जाएगी, जिसे यूजर्स आसानी से पढ़ पाएंगे। फिलहाल यह सुविधा डेवलपमेंट जोन में है। यानी कि इसे पर काम चल रहा है। इसे टेस्टिंग के लिए बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया गया है।

मैसेज समरी फीचर प्राइवेट प्रोसेसिंग तकनीक से लैस है, जिसे Meta ने तैयार किया है। यह बहुत सिक्योर है और यूजर्स की अनरीड चैट्स की समरी में बनाने में सक्षम है। इसमें डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, यहां तक की मेटा भी मैसेज या उसकी समरी नहीं पढ़ सकता है। माना जा रहा है कि यह सुविधा बहुत सुरक्षित है। इससे डेटा कभी लीक नहीं होगा और यूजर्स की प्राइवेसी बरकरार रहेगी।

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कब रोलआउट होगा फीचर ?

व्हाट्सएप ने मैसेज समरी फीचर की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फीचर को मई के अंत तक एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रिलीज किया जा सकता है। इसके बाद आईफोन यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।