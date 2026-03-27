Samsung Galaxy Book 6 Series भारत में लॉन्च, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

भारत में Samsung ने अपनी नई Galaxy Book 6 सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसमें Samsung Galaxy Book 6 Ultra, Samsung Galaxy Book 6 Pro और Samsung Galaxy Book 6 शामिल हैं। कंपनी ने इन लैपटॉप्स को प्रीमियम यूजर्स और प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। ये लैपटॉप्स भारत में कंपनी के ऑनलाइन स्टोर और ऑथराइज्ड ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, खास बात यह है कि यह सीरीज लेटेस्ट Intel Panther Lake processors पर काम करती है, जिससे परफॉर्मेंस और AI टास्क बेहतर होते हैं। और पढें: CES 2026: Samsung​ Galaxy Book 6 सीरीज Intel Core Ultra Series 3 प्रोसेसर के साथ लॉन्च, जानें खूबियां

भारत में Galaxy Book 6 सीरीज की कीमत और ऑफर्स क्या हैं?

अगर कीमत की बात करें तो Galaxy Book 6 Ultra का शुरुआती दाम भारत में ₹2,42,990 रखा गया है, वहीं Galaxy Book 6 Pro की शुरुआती कीमत ₹1,78,990 है, जबकि बेस मॉडल Galaxy Book 6 ₹1,27,990 से शुरू होता है। कंपनी इन कीमतों पर बैंक डिस्काउंट और ऑफर्स भी दे रही है, जिसमें नो-कॉस्ट EMI और ₹5000 तक का कैशबैक शामिल है। स्टूडेंट्स के लिए भी 10% तक का अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है। Ultra और Pro मॉडल ग्रे कलर में आते हैं, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल ग्रे और सिल्वर दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है।

Galaxy Book 6 Ultra के क्या फीचर्स हैं?

फीचर्स की बात करें तो Galaxy Book 6 Ultra इस सीरीज का सबसे पावरफुल लैपटॉप है। इसमें 16-inch का AMOLED टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। यह लैपटॉप Nvidia GeForce 5070 GPU के साथ आता है, जिससे हैवी टास्क और गेमिंग भी आसानी से हो सकती है। इसमें 32GB तक RAM और 1TB तक SSD स्टोरेज मिलता है, साथ ही इसमें 1080p कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है।

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Galaxy Book 6 Pro और बेस मॉडल में क्या अंतर और खासियतें हैं?

वहीं Galaxy Book 6 Pro और स्टैंडर्ड Galaxy Book 6 भी कई शानदार फीचर्स के साथ आते हैं। Pro मॉडल में AMOLED डिस्प्ले और Intel Arc ग्राफिक्स मिलता है, जबकि बेस मॉडल में IPS डिस्प्ले दिया गया है। तीनों लैपटॉप्स में Windows 11, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 और कई जरूरी पोर्ट्स दिए गए हैं।