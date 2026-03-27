WhatsApp में आया सबसे बड़ा अपडेट, अब iPhone और Android यूजर्स को मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 27, 2026, 11:30 AM (IST)
WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए कई बड़े अपडेट्स जारी किए हैं, जो चैटिंग को पहले से ज्यादा आसान और स्मार्ट बना देंगे। WhatsApp के blog post के अनुसार, इस अपडेट में खासतौर पर क्रॉस-प्लेटफॉर्म चैट ट्रांसफर, स्टोरेज मैनेजमेंट और AI फीचर्स पर फोकस किया है। अब यूजर्स आसानी से अपने पुराने फोन से नए फोन में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वह Android हो या iPhone, कंपनी का कहना है कि इन नए फीचर्स से यूजर्स को काफी फायदा मिलेगा। और पढें: WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खबर, जल्द मिल सकते हैं ये 5 नए कमाल के फीचर्स
इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत नया क्रॉस-प्लेटफॉर्म चैट ट्रांसफर टूल है। अब यूजर्स Android से iPhone या iPhone से Android में आसानी से अपना पूरा WhatsApp डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें अकाउंट की जानकारी, पर्सनल और ग्रुप चैट्स, कम्युनिटी, चैनल अपडेट्स, कॉल हिस्ट्री और मीडिया फाइल्स जैसे फोटो और वीडियो भी शामिल हैं। पहले यह सुविधा सीमित थी, लेकिन अब इसे और बेहतर और आसान बना दिया गया है। इससे नए फोन पर स्विच करने वाले यूजर्स को काफी राहत मिलेगी और उनका कोई भी जरूरी डेटा नहीं खोएगा। और पढें: iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, WhatsApp में आया नया स्टिकर फीचर, ऐसे करें इस्तेमाल
इसके अलावा WhatsApp ने स्टोरेज मैनेजमेंट को भी बेहतर किया है। अब यूजर्स किसी भी चैट में जाकर बड़े फाइल्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं और उन्हें डिलीट कर सकते हैं। ‘Manage Storage’ ऑप्शन के जरिए आप सिर्फ फोटो और वीडियो हटाकर चैट को सुरक्षित रख सकते हैं। इससे फोन की स्टोरेज जल्दी खाली होगी और यूजर्स को पूरी चैट डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके फोन में स्टोरेज की समस्या रहती है। और पढें: WhatsApp का ये AI फीचर हुआ वायरल, अब AI से बनाएं कुछ भी स्टिकर, जानें कैसे भेजें
एक और बड़ा अपडेट iPhone यूजर्स के लिए आया है, जिसमें अब एक ही डिवाइस पर दो WhatsApp अकाउंट चलाए जा सकते हैं। यह फीचर पहले सिर्फ Android में था, लेकिन अब iOS यूजर्स भी इसका फायदा उठा सकेंगे। इसके साथ ही AI फीचर्स को भी अपग्रेड किया गया है। अब यूजर्स चैट में ही फोटो एडिट कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड बदलना या अनचाहे ऑब्जेक्ट हटाना। साथ ही ‘Writing Help’ फीचर यूजर्स को बातचीत के हिसाब से जवाब सुझाएगा, जिससे मैसेज लिखना और भी आसान हो जाएगा। कंपनी के मुताबिक ये सभी फीचर्स धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचाए जा रहे हैं।
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