LPG: भारत के ज्यादातर घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके माध्यम से आसानी से खाना बनाया जा सकता है। हालांकि, लोग सिलेंडर से जुड़ी सुरक्षा को लेकर लापरवाह हो जाते हैं, जिस वजह से गैस लीक हो जाती है और यह बड़े हादसे का कारण बनता है। अगर आप भी अपने किचन में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। हम आपको यहां कुछ डिवाइस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सिलेंडर लीक होने पर तुरंत अलर्ट करेंगे। इनके उपयोग से आप और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। आइए इन डिवाइस पर डालते हैं एक नजर… और पढें: LPG Gas Booking New Rules: 35 दिन बाद गैस बुकिंग की खबर निकली फर्जी, सरकार ने बताया पूरा सच

LPG Gas Leakage Detector Device

स्मार्ट रेगुलेटर

आपके घर में एलपीजी सिलेंडर लगा है, तो आप उसके साथ स्मार्ट रेगुलेटर का जरूर उपयोग करें। आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर कई कंपनियों के रेगुलेटर मिल जाएंगे, जो ऑटो-कट ऑफ फीचर के साथ आते हैं। इससे फायदा यह होगा कि जब गैस लीक होगी या फिर उसका पाइप फटा होगा, तो यह रेगुलेटर गैस की सप्लाई को तुरंत बंद कर देगा। इससे गैस लीक नहीं होगी। इसके अलावा, रेगुलेटर में गैस इंडिकेटर भी मिलेगा। इससे आप जान सकेंगे कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है। और पढें: LPG सिलेंडर बुक करने के बाद भी नहीं हुआ डिलीवर? घर बैठे ऐसे करें शिकायत

स्मार्ट गैस सेंसर

स्मार्ट गैस सेंसर अल्ट्रा-मॉर्डन डिवाइस है। यह 24 घंटे गैस डिटेक्शन का काम करता है। इसकी खासियत है कि यह गैस लीक होने पर तेज अलार्म बजाता है। समस्या गंभीर होने पर तुरंत यूजर को रियल-टाइम अलर्ट भेजता है। इसके उपयोग से आप अपने परिवार के साथ-साथ घर को सुरक्षित रख सकते हैं। इन सेंसर को ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इनकी कीमत भी मिड रेंज में होती है। इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। और पढें: भारत में ट्रेंड कर रहा है ये LPG बुकिंग ऐप, डाउनलोड में ChatGPT को भी छोड़ दिया पीछे

गैस डिटेक्टर

बाजार में अलग-अलग ब्रांड के गैस डिक्टेटर मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि इन डिवाइस की कीमत बजट रेंज में है। ये LPG, PNG और CNG गैस को डिटेक्ट कर सकते हैं। रिसाव होने पर तेज अलार्म बजता है। इससे पता चल जाता है कि गैस लीक हुई है। इसे आसानी से स्विच बोर्ड में कनेक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है।

Add Techlusive as a Preferred Source

आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि हर घर में LPG गैस सिलेंडर के साथ उसे डिटेक्ट करने वाला डिवाइस होना चाहिए। इन डिवाइस के उपयोग से आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। इससे गैस लीक होने की संभावना भी न के बराबर हो जाती है। इससे भविष्य में होने वाले बड़े खतरे को टाला जा सकता है।