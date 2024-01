Whatsapp लोकप्रिय इंस्टेंट मेसैजिंग ऐप है। Meta के स्वामित्व वाली यह ऐप अपने यूजर्स के लिए समय-समय पर नए-नए अपडेट रिलीज करती रहती है। इन अपडेट्स के जरिए यूजर्स को नए और काम के फीचर्स प्राप्त होते हैं। पिछले ही दिनों लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में जानकारी मिली थी कि जल्द ही इंस्टेंट मैसेजिगं ऐप व्हाट्सऐप अपने प्लेटफॉर्म पर नया Share music audio फीचर लेकर आने वाली है। वहीं, अब इसी पब्लिकेशन की लीक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि कंपनी ने कुछ यूजर्स के लिए इस नए फीचर को रोलआउट कर दिया है। आइए जानते हैं व्हाट्सऐप के इस नए शेयर म्यूजिक ऑडियो फीचर से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Whatsapp के हर छोटे-बड़े अपडेट पर नजर रखने वाले पब्लिकेशन wabetainfo ने अपनी लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में जानकारी दी है कि Google Play Store पर मौजूद WhatsApp beta for Android 2.24.1.19 अपडेट क जरिए कुछ बीटा टेस्टर्स को Share music audio फीचर प्राप्त होने लगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सऐप का यह फीचर वीडियो कॉल्स के दौरान काम करेगा।

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.1.19: what’s new?

Thanks to the business version of the app, we discovered that some beta testers can now share music audio during a video call. Some users may be able to get the same feature with the previous updates.https://t.co/Qvuq2HrdxQ pic.twitter.com/h2D7qQ8a1E

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 6, 2024