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REDMI 15A 5G भारत में हो गया लॉन्च, फीचर्स से लेकर कीमत तक जानें सब कुछ

REDMI 15A 5G भारत में लॉन्च हो गया है। यह फोन कम कीमत में बड़ा डिस्प्ले, दमदार बैटरी और 5G सपोर्ट से लैस है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 27, 2026, 01:10 PM (IST)

Redmi 15A 5G

photo icon Redmi 15A 5G

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REDMI 15A 5G भारत में लॉन्च हो गया है और यह कंपनी का नया किफायती 5G स्मार्टफोन है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका 6.9-inch का बड़ा HD+ डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके अलावा फोन में TÜV Rheinland सर्टिफिकेशन भी दिया गया है, जिससे आंखों पर कम असर पड़ता है। फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा नॉच के अंदर दिया गया है। आइए जानते हैं… news और पढें: Smartphones Launching This Week in India: Samsung Galaxy A57 5G से लेकर Redmi 15A 5G तक, इस हफ्ते भारत में लॉन्च होंगे ये फोन

प्रोसेसर और स्टोरेज

इस स्मार्टफोन में Unisoc T8300 प्रोसेसर दिया गया है, जो 6nm टेक्नोलॉजी पर बना है। इसमें 4GB और 6GB RAM के ऑप्शन मिलते हैं, साथ ही 6GB तक वर्चुअल RAM एक्सपेंशन का भी सपोर्ट है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 64GB और 128GB के ऑप्शन मिलते हैं, जिसे MicroSD कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह फोन Android 16 पर आधारित Xiaomi HyperOS 3.0 पर चलता है। कंपनी ने इसमें 4 साल के Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। news और पढें: Redmi 15A 5G की लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, मिल सकते हैं ये फीचर्स

कैमरा और फीचर्स

कैमरा सेक्शन की बात करें तो REDMI 15A 5G में 32MP का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। इसके साथ एक सेकेंडरी कैमरा और LED फ्लैश भी मिलता है। फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा इसमें 3.5mm हेडफोन जैक और FM रेडियो जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। फोन का डिजाइन भी काफी स्लिम और हल्का है, जिसका वजन लगभग 210 ग्राम है और इसमें IP52 रेटिंग भी दी गई है। news और पढें: Samsung Galaxy A07 5G लॉन्च टाइमलाइन हुई कन्फर्म, 50MP कैमरा के साथ मिलेगी 120Hz डिस्प्ले

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बैटरी, कलर्स और कीमत

इस फोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी 6300mAh की बड़ी बैटरी है, जो लंबे समय तक चलने का दावा करती है। इसमें 15W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और बॉक्स में चार्जर भी मिलता है। खास बात यह है कि यह फोन 7.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे आप दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि 1000 चार्जिंग साइकल के बाद भी बैटरी 80% तक हेल्थ बनाए रखेगी। कीमत की बात करें तो इसका शुरुआती वेरिएंट 12,999 रुपये में उपलब्ध है। यह फोन Awesome Blue, Amaze Purple और Ace Black कलर्स में मिलेगा और 3 अप्रैल से Mi.com, Flipkart और ऑफलाइन स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।