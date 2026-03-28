Vivo T5 Pro 5G की कीमत लॉन्च से पहले आई सामने, फीचर्स भी हुए लीक

Vivo ने कुछ दिन पहले Vivo T5x 5G को भारत में लॉन्च किया था। अब खबर है कि कंपनी T-सीरीज में जल्द नया स्मार्टफोन जोड़ने वाली है। यह Vivo T5 Pro 5G हो सकता है, जिसकी संभावित कीमत ऑनलाइन लीक हो गई है। इसके साथ लॉन्च टाइम लाइन और स्पेसिफिकेशन भी रिवील हुए हैं। आइए जानते हैं… और पढें: धांसू फीचर्स वाला Vivo फोन मात्र 1234 रुपये के खर्च पर होगा आपका, अभी लपकें सुपर डील

Vivo T5 Pro 5G Expected Price

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्मार्टप्रिक्स ने टिप्सटर योगेश ब्रार के साथ मिलकर Vivo T5 Pro 5G की कीमत लीक की है। साथ ही, लॉन्च टाइमलाइन और स्पेसिफिकेशन का खुलासा किया है। हालांकि, कंपनी की तरफ से अभी तक अपकमिंग फोन की लॉन्चिंग या फिर कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। और पढें: Vivo V60 5G फोन 3000 रुपये सस्ता खरीदें, मिलेगा 6500mAh बैटरी और 50MP सेल्फी कैमरा

रिपोर्ट की मानें, तो टी5 प्रो 5जी की कीमत 30,000 से 35,000 रुपये बीच रखी जा सकती है। इस डिवाइस को भारत में अप्रैल या मई में लॉन्च किया जा सकता है, जहां इसका मुकाबला Nothing Phone 4a जैसे डिवाइस से हो सकता है।

Vivo T5 Pro 5G Expected Specifications

वीवो टी5 प्रो 5जी Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। इस फोन में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है। इसका रेजलूशन 1.5के और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। इसे IP68+IP69 की रेटिंग मिलेगी। पावर के लिए हैंडसेट में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है।

फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए स्मार्टफोन में 50MP का Sony IMX882 लेंस और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया जा सकता है, जबकि फ्रंट में 32MP का कैमरा मिलने की संभावना है। इस हैंडसेट में 9020mAh की बैटरी भी मिल सकती है, जिसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिलेगा। यह ग्राहकों के लिए Glacier Blue और Cosmic Black कलर में उपलब्ध होगा।

Vivo T5x 5G की डिटेल

वीवो टी5एक्स की कीमत मिड रेंज में रखी गई है। इस स्मार्टफोन में 6.76 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। इसमें MediaTek Dimensity 7400 Turbo ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 256GB तक की स्टोरेज दी गई है। इसमें Mali-G615 MC2 GPU मिलता है।

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फोटो क्लिक करने के लिए हैंडसेट में 50MP का मेन और 2MP का डेप्थ लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा मिलता है। इसके साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है। इसमें फेस अनलॉक फीचर भी है। इसके अलावा, फोन में 7200mAh की जंबो बैटरी भी दी गई है, जो 44 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।