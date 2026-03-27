भारत में Google ने Search Live फीचर को किया और बेहतर, 7 Regional Languages का मिला सपोर्ट

Google ने अपने Search Live फीचर को और बेहतर बना दिया है, पहले यह केवल अंग्रेजी और हिंदी में काम करता था। अब आप इसे मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाओं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब आप अपनी भाषा में सवाल पूछ सकते हैं और आपको उसी भाषा में जवाब मिलेगा।

Search Live फीचर अब क्या-क्या कर सकता है?

अब Search Live कई भारतीय भाषाएं समझ सकता है और जवाब भी उसी भाषा में देता है। उदाहरण के लिए अगर आप तमिल या बंगाली में सवाल पूछो, तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। अब आपको सवाल अंग्रेजी या हिंदी में टाइप करने की जरूरत नहीं, जिससे सर्च करना आसान और जल्दी हो गया है।

Search Live कैसे काम करता है और क्या इसे इस्तेमाल करना आसान है?

Search Live अब पूरी तरह वॉयस इंटरैक्शन पर आधारित है। इसके लिए आपको Google App खोलकर Live ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और बोलना शुरू करें। इसके अलावा इसमें कैमरा इनपुट का भी सपोर्ट है, आप अपने फोन को किसी चीज की ओर इशारा कर सकते हैं और उससे जुड़ा सवाल पूछ सकते हैं और यह फीचर तस्वीर देखकर उत्तर देगा।

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Google का ये मॉडल किस फीचर पर आधारित है?

यह फीचर Google के Gemini 3.1 Flash Live मॉडल पर काम करता है। यह वॉयस से तुरंत जवाब देने के लिए बनाया गया है खास बात यह है कि आप बातचीत में भाषा बदल सकते हैं और यह बिना रुके काम करेगा। भारत में लोग अक्सर भाषाओं का मिलाजुला इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह नेचुरल लगता है। Google ने कहा है कि यह फीचर धीरे-धीरे Android और iOS में आएगा, इसलिए सभी को इस्तेमाल करने में थोड़ा समय लग सकता है।