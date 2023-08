Twitter ने बदली TweetDeck की पहचान, अब इस नाम से जाना जाएगा यह प्लेटफॉर्म

Twitter में बदलाव का सिलसिला जारी है। पिछले महीने के अंत में लोगो को नीली चिड़िया की जगह X से रिप्लेस किया गया। हाल ही में ट्वीट को पोस्ट किया गया। अब कंपनी ने TweetDeck का भी नाम बदलकर XPro कर दिया है, जो अब वेब पेज के टॉप पर दिखाई दे रहा है। हालांकि, इसके URL में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ट्वीटडेक के नाम को छोड़कर उसमें और कोई बदलाव नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट की मानें, तो नया नाम अभी पूरी तरह से रोलआउट नहीं हुआ है। यूजर्स को लॉग-इन करने पर अब भी ‘A powerful, real-time tool for people who live on Twitter’ टैगलाइन लिखी दिखाई दे रही है।

वर्तमान में ट्वीटडेक को फ्री में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हाल ही में आई कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्विटर इस प्लेटफॉर्म के लिए जल्द सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करने की योजना बना रहा है। हालांकि, अभी तक ट्वीटडेक के सब्सक्रिप्शन प्लान को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला है।

ट्विटर ने पिछले महीने अपने वेरिफाइड क्रिएटर्स के लिए रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम को शुरू किया था। इसके तहत अब क्रिएटर्स को ऐड के बदले पैसे दिए जाएंगे। इसके लिए क्रिएटर्स को ब्लू सब्सक्रिप्शन लेना होगा और पिछले तीन महीने के अंदर पोस्ट पर कम से कम 15 मिलियन इंप्रेशन होने चाहिए। इसके अलावा, 500 फॉलोअर्स भी होने चाहिए।

Today is the day: Ads Revenue Sharing is now live for eligible creators globally.

Set up payouts from within Monetization to get paid for posting.

We want X to be the best place on the internet to earn a living as a creator and this is our first step in rewarding you for your…

— X (@X) July 28, 2023