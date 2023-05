Twitter खरीदने के बाद Elon Musk ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। ट्विटर के मालिक बनते ही मस्क ने लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉकिंग वेबसाइट में कई अहम बदलाव किए हैं। अब मस्क ने एक और बड़ा ऐलान किया है। मस्क ने ट्वीट करके कंपनी के नए CEO की घोषणा की है। जी हां, इसका मतलब है कि अब जल्द ही ट्विटर की कमान नए हाथों में जाने वाली है। नए CEO के साथ मस्क ने यह भी बताया है कि अब वे ट्विटर के लिए किस पद पर काम करेंगे। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Elon Musk का बड़ा ऐलान, अब ट्विटर पर होगी चैटिंग और वीडियो कॉलिंग

Elon Musk ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके Twitter के नए CEO की घोषणा की है। अभी उन्होंने कंपनी ने होने वाले नए CEO का नाम नहीं बताया है। हालांकि, यह कन्फर्म कर दिया है कि अब ट्विटर के CEO के पद पर एक महिला आएंगी।

मस्क ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वे यह घोषणा करने के लिए उत्साहित हूं कि उन्होंने X/Twitter के लिए एक नया CEO नियुक्त किया है। वह 6 सप्ताह में अपना पद संभाल लेंगी।

साथ ही उन्होंने अपने पद के बारे में जानकारी देते हुए लिखा है कि उनका रोल प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर और sysops की देखरेख करने वाले कार्यकारी अध्यक्ष और CTO होगा।

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023