Elon Musk ने X (Twitter) के लिए अक नया फीचर अनाउंस किया है। यह यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल लिखने और शेयर करने की सुविधा दे रहा है। इसका मतलब है कि अब यूजर्स एक्स के जरिए अपने विचारों को आसानी से खुलकर लोगों के सामने रख सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को इंटरफेस में एक नया ऑप्शन Article Composer मिलेगा। आइये, इस फीचर के बारे में डिटेल में जानते हैं।

लॉन्ग फॉर्मेट आर्टिकल लिखने और प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की सुविधा देने के अलावा एक्स यानी ट्विटप ने बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइकथ्रू, बुलेट पॉइंट और नंबर लिस्ट सहित कई बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शन भी प्लेटफॉर्म पर जोड़े हैं। इतना ही नहीं, Elon Musk की कंपनी ने अपने आर्टिकल में फोटो और वीडियो को एम्बेड करने का ऑप्शन भी एड कर दिया है।

प्लेटफॉर्म पर अपने लंबे-चौड़े आर्टिकल में एक्स ने लिखा है कि एक बार आर्टिकल पोस्ट हो जाने के बाद यह रेगुलर एक्स पोस्ट की तरह आपके प्रोफाइल पर एक नए आर्टिकल टैब और आपके फॉलोअर्स की टाइमलाइन में दिखाई देगा।

इसके अलावा, X ने कहा कि आर्टिकल्स को एक यूनिक आइकन और लेआउट का यूज करके रेगुलर पोस्ट से अलग किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लॉन्ग फॉर्मेट वाला आर्टिकल अलग दिखे।

X Premium ने अपने ऑफिशिय एक्स अकाउंट से ट्वीट करके इस नए फीचर की जानकारी दी है। हालांकि, यह नई सुविधा एक्स के सभी यूजर्स के लिए नहीं है। इसका यूज करने के लिए एक्स की उन्हें प्रीमियम प्लस सर्विस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा।

इस फीचर को ग्लोबली रोल आउट किया जा रहा है। यूजर को लॉन्ग फॉर्मेट आर्टिकल लिखने के लिए प्लेटफॉर्म के लेफ्ट साइड में आ रहे साइडबार पर जाना होगा। उसके बाद वहां उन्हें एक नया ऑप्शन Article Composer मिलेगा। इस पर टैब करके वे आर्टिकल लिख पाएंगे।

subscribe to Premium+ to write and publish your own Articles https://t.co/APTO1t7SBS https://t.co/3dzR0eAIyr

— Premium (@premium) March 7, 2024