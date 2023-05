WhatsApp पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक एलन मस्क द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि व्हाट्सऐप ने ट्वीट करके उसकी सफाई भी दी है। प्राइवेसी के मामले पर गंभीरता दिखाते हुए भारत सरकार में कौशल विकास और उद्यमशीलता तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंदशेखर ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि प्राइवेसी में इस तरह के उल्लंघन को बर्दास्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने अपने ट्वीट में आगे कहा है कि वे इसकी तुरंत जांच करेंगे। Also Read - WhatsApp एंड्रॉइड यूजर्स को मिला Wear OS सपोर्ट, अब स्मार्टवॉच के जरिए कर सकेंगे चैट!

दरअसल, इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp को लेकर माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter के इंजीनियर ने एक ट्वीट किया है। इस में ट्वीट में उन्होंने बताया है कि जब वह नींद में थे और स्मार्टफोन नहीं चला रहे थे, उस दौरान भी व्हाट्सऐप उनकी वॉयस को एक्सेस कर रहा था। इसके बाद व्हाट्सऐप ने इस पर सफाई दी और बताया कि यह गूगल के एंड्रॉयड का एक बग है।

ट्विटर इंजीनियर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए एलन मस्क ने एक ट्वीट में लिखा कि इस ऐप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस पर बिना कुछ सोचे ढेरों लोगों ने रिट्वीट और कमेंट करना शुरू कर दिए। इसके बाद व्हाट्सऐप की तरफ से इंजीनियर को भी जवाब दिया गया। Also Read - Truecaller और WhatsApp ने मिलाया हाथ, अब फर्जी कॉल्स पर लगेगा ब्रेक

We will be examinig this immdtly and will act on any violation of privacy even as new Digital Personal Data protection bill #DPDP is being readied. @GoI_MeitY @_DigitalIndia https://t.co/vtFrST4bKP

This is an unacceptable breach n violation of #Privacy

इंजीनियर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए मंत्री राजचंद्रशेखर ने बताया है कि प्राइवेसी का उल्लंघन किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है।

Twitter इंजीनियर Foad Dabiri ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर ट्विटर पर एक ट्वीट किया है। ट्वीट में बताया है कि व्हाट्सऐप बैकग्राउंड में रहकर माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें देखा कि मैसेजिंग ऐप उनके माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहा था। इसमें हमने ट्वीट को लगाया है।

WhatsApp has been using the microphone in the background, while I was asleep and since I woke up at 6AM (and that’s just a part of the timeline!) What’s going on? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV

Elon Musk ने इसके बाद Foad Dabiri के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए और उस पर उस पर अपनी राय रखते उसे पोस्ट कर दिया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि व्हाट्सऐप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस ट्वीट को नीचे की तरफ लगाया है।

जो यूजर्स अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर चिंतित रहते हैं, उनके लिए यह बात काफी गंभीर है कि वह बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी मेटा के पास है।

Over the last 24 hours we’ve been in touch with a Twitter engineer who posted an issue with his Pixel phone and WhatsApp.

We believe this is a bug on Android that mis-attributes information in their Privacy Dashboard and have asked Google to investigate and remediate. https://t.co/MnBi3qE6Gp

— WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2023