Motorola Signature की लॉन्चिंग आज, जानें कब और कहां देखें Live Stream

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 23, 2026, 11:44 AM (IST)
Motorola का प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Signature आज यानी 23 जनवरी 2026 को भारत में लॉन्च होने वाला है। यह Moto X70 Air Pro का इंडियन वर्जन है, जिसे हाल ही में चीन में पेश किया गया है। प्रमुख फीचर्स की बात करें, तो फोन में 50MP का Sony Lytia 828 सेंसर मिलेगा, जिससे शानदार फोटो खींचने के साथ 8के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकेगी। इसमें AI एडिटिंग टूल मिलेंगे। इसके अलावा, हैंडसेट में 16 जीबी रैम, 1 टीबी स्टोरेज, 5200mAh बैटरी और डॉल्बी विजन वाला डिस्प्ले दिया गया है। और पढें: Motorola Signature भारत में लॉन्च, मिलेगा Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और 50MP कैमरा, बस इतनी होगी कीमत
Motorola Signature का लॉन्च इवेंट दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, जिसे कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल (YouTube) पर लाइव देखा जा सकेगा। इसकी बिक्री ऑफिशियल वेबसाइट और पॉपुलर शॉपिंग साइट Flipkart से की जाएगी। और पढें: लॉन्च से पहले Motorola Signature की कीमत हुई रिवील, फीचर्स भी आए सामने
हमने नीचे आपकी सहूलियत के लिए इवेंट का यूट्यूब लिंक अटैच किया है। इससे आप यहां एक भी डिटेल मिस किए बिना लॉन्च इवेंट की लाइव स्ट्रीम देख सकेंगे। और पढें: Motorola Signature फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Flipkart पर होगी सेल
लीक्स और मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो Motorola Signature की कीमत 59,999 रुपये रखी जा सकती है। इस दाम में 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। इसके टॉप मॉडल यानी 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 82,000 के आसपास हो सकता है।
Motorola Signature को क्वालकॉम के Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ लाया जा सकता है। इस डिवाइस में 16 जीबी रैम और 1 टीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इसमें Android 16 पर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलेगा।
इस मोबाइल फोन में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 165Hz होगा। इसे HDR10+ और Dolby Vision मिलेगा। इसके साथ AI फीचर्स भी मिलेंगे। साथ ही, फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा दी जाएगी।
इस स्मार्टफोन में 5200mAh की बैटरी दी गई है। इसको 90 वॉट वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसमें वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगी। वहीं, कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में यूएसबी टाईप-सी पोर्ट, वाईफाई, जीपीएस और ब्लूटूथ जैसे स्पेक्स भी दिए जाएंगे।
