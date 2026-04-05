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LPG Crisis: अभी तक डिलीवर नहीं हुआ आपका सिलेंडर? फोन पर ऐसे देखें सिलेंडर की Live Location, ट्रैक करना हुआ आसान

LPG Crisis: क्या आपका भी बुक सिलेंडर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है? अगर हां, तो यहां जानें फोन पर कैसे देखें कैसे करें अपने सिलेंडर को ट्रैक।

Published By: Manisha | Published: Apr 05, 2026, 10:03 AM (IST)

Gas (3)

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LPG Crisis: ईरान-इजरायल युद्ध के बीच देशभर में गैस व तेल की सप्लाई में कमी देखी जा रही है। इस वजह से कई इलाकों में अब भी सिलेंडर की कमी व डिलीवरी में देरी हो रही है। अगर आपने भी हाल ही में LPG सिलेंडर बुक किया है, लेकिन अभी तक वो आपके घर डिलीवर नहीं हुआ है… तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठें मिनटों में अपने बुक सिलेंडर को ट्रैक कर सकते हैं। जी हां, टेक्नोलॉजी की वजह से अब आप घर बैठे अपने सिलेंडर की लाइव लोकेशन फोन पर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि यह सिलेंडर कब तक आपके घर पहुंचेगा। news और पढें: LPG गैस लीक होने पर तुरंत बजेगा अलार्म, फोन पर मिलेगा अलर्ट, इस्तेमाल करें ये सेफ्टी डिवाइस

देशभर में जब से LPG संकट छाया है, तब से लोग अपने सिलेंडर डिलीवरी को लेकर काफी परेशान है। ऐसे में अगर आप भी परेशान है कि आपका सिलेंडर आपके घर के लिए निकल चुका है या फिर अब अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। भारतीय गैस कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए कई डिजिटल तरीके उपलब्ध कराए हैं, जिसकी मदद से वह घर बैठे अपने बुक सिलेंडर को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस मोबाइल/लैपटॉप व इंटरनेट की जरूरत होगी। news और पढें: LPG Crisis: इलेक्ट्रिक स्टोव के नाम पर हो रही ठगी, खरीदने से पहले यहां जानें सच

How to Track LPG Cylinder Online

1. सबसे पहले जिस LPG कंपनी से आपने सिलेंडर बुक कराया है, उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप फोन में ओपन करें। news और पढें: PNG Connection: आपके एरिया में PNG पाइपलाइन सप्लाई है या नहीं? फोन पर ऐसे मिलेगी जानकारी

2. इसके बाद साइट पर अपने रजिस्टर नंबर या फिर LPG ID से लॉग-इन कर लें।

3. अब बुक व रिफील सिलेंडर के ऑप्शन को सिलेक्ट करें।

4. बुकिंग डिटेल्स कंफर्म करें और रिक्वेस्ट सबमिट कर दें।

5. आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर पर कंफर्मेशन मैसज बुकिंग नंबर के साथ रिसीव होगा।

6. अब अपनी डिलीवरी स्टेटस जानने के लिए आपको उसी वेबसाइट व ऐप पर जाना होगा।

7. इसके बाद “My Booking” या “Track Cylinder” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

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8. यहां आपको बुकिंग डेट, डिस्पैच और डिलीवरी अपडेट जैसी सभी जानकारियां मिल जाएगी।