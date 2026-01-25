Republic Day 2026: डिजिटल दौर में किसी भी त्यौहार व खास दिन की शुरुआत सबसे पहले अपनों व दोस्तों को WhatsApp मैसेज भेजकर होती है। अगर आप इस 26 जनवरी अपने दोस्तों व परिवारवालों को वहीं पुरानी तस्वीरें फॉरवर्ड करके गणतंत्र दिवस की बधाई देने जा रहे हैं, तो अब आपको अपग्रेड होने की जरूरत है। अब आपको गणतंत्र दिवस के लिए गूगल पर जाकर अलग से फोटो व स्टिकर्स ढूंढने की जरूरत नहीं। आप अपने व्हाट्सऐप पर ही अपने मूड के हिसाब के AI जनरेटेड स्टिकर्स क्रिएट कर सकते हैं और दोस्तों व परिवारवालों को भेज सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। और पढें: Republic Day 2026: दिल में देशभक्ति का जज्बा जगा देंगी ये 5 फिल्में और शो, इस 26 जनवरी OTT पर जरूर देखें

WhatsApp पर आप मैसेज के अलावा मजेदार स्टिकर्स भेजकर भी गणतंत्र दिवस की बधाई दे सकते हैं। आपको बस स्टिकर बनाने के लिए साधारण से टेक्स्ट का इस्तेमाल करना होगा। स्टिकर्स बनाने के लिए एंड्रॉइड व iOS दोनों ही यूजर्स अपना व्हाट्सऐप अकाउंट लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें।

How to Create and Share AI Stickers For Republic Day 2026

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सऐप ओपन करें।

2. अब उस चैट व ग्रुप को ओपन करें, जहां आपको Republic Day स्पेशल स्टिकर्स भेजने हैं।

3. इसके बाद आपको टेक्स्ट बार के कॉर्नर पर मौजूद इमोजी सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

4. यहां आपको स्टिकर्स टैब दिखाई देगा।

5. इसके बाद बाद आपको क्रिएट या फिर (+) के आइकन पर क्लिक करना होगा।

6. यहां एक शॉर्ट प्रोम्प्ट डालें, जैसा भी स्टिकर आप बनाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर “Republic Day 2026 sticker with Indian flag,” “Happy Republic Day 2026 text in tricolour,” या फिर “Cartoon-style Republic Day celebration sticker”।

7. इस तरह के प्रोम्प्ट को लिखकर एंटर कर दे, जिसके बाद आपके सामने एक नया स्टिकर बनकर तैयार हो जाएगा।

इस तरह के स्टिकर्स को आप अपने व्हाट्सऐप पर सेव भी कर सकते हैं। स्टिकर्स सेव करने के बाद आप इन स्टिकर्स का इस्तेमाल अगले साल भी कर सकेंगे।