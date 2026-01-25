comscore
Republic Day 2026: दिल में देशभक्ति का जज्बा जगा देंगी ये 5 फिल्में और शो, इस 26 जनवरी OTT पर जरूर देखें

Republic Day 2026 OTT: अगर आपका इस लॉन्ग-वीकेंड कहीं बाहर जानें का प्लान नहीं बना है, तो आप घर बैठे OTT पर इन फिल्मों व शो को देखकर देशभक्ति के पर्व को सेलिब्रेट कर सकते हैं।

Published By: Manisha | Published: Jan 25, 2026, 11:23 AM (IST)

Republic Day 2026 OTT: इस साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सोमवार के दिन पड़ रहा है। ऐसे में देशभक्ति के पर्व के साथ-साथ आम लोगों के लिए लॉन्ग वीकेंड आ चुका है। अगर आपका इस लॉन्ग-वीकेंड कहीं बाहर जानें का प्लान नहीं बना है, तो आप घर बैठे देशभक्ति के पर्व को सेलिब्रेट कर सकते हैं। कर्तव्य पथ की परेड के बाद आप घर बैठे OTT पर कई ऐसी फिल्में व शो इन्जॉय कर सकते हैं, जो बहादुरी और स्वतंत्रता की भावना भरपूर हैं। यहां देखें इस गणतंत्र दिवस OTT पर क्या कुछ देखा जा सकता है।

1. Freedom at Midnight (SonyLIV)

Freedom at Midnight को आप SonyLIV पर इन्जॉय कर सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक ड्रामा वेब सीरीज है, जिसमें गांधी, नेहरू, जिन्ना व लॉर्ड माउंटबेटन जैसे नेताओं के राजनीतिक दांव-पेंचों व संघर्षों को दिखाया गया है।

2. Lagan (Amazon Prime Video)

लगान फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। यह ब्रिटिश राज के दौरान के भारत की कहानी है, जिसमें एक छोटे-से गांव के लोग भारी कृषि कर (लगान) से परेशान होते हैं। इस कर को हटाने के लिए ब्रिटिश अधिकारी गांव के लोगों को क्रिकेट मैच की चुनौती देते हैं, यदि गांव वाले मैच में जीत जाते हैं तो उनका कर माफ कर दिया जाएगा।

3. Shershaah (Netflix)

Shershaah को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। यह एक बायोपिक है, जिसमें भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी को दिखाया गया है।

4. Taskaree: The Smuggler (Netflix)

यह हाल ही में Netflix पर स्ट्रीम हुई एक वेब सीरीज है, जिसमें एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम अधिकारी एक बड़े तस्करी सिंडिकेट को खत्म करने के इर्द-गिर्द घूमती है।

5. 120 Bahadur (Amazon Prime Video)

120 Bahadur को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इस फिल्म की कहानी 1962 के भारत–चीन युद्ध में रेज़ांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है।