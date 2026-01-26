Published By: Manisha | Published: Jan 26, 2026, 09:08 AM (IST)
India 77th Republic Day 2026 Parade Live: भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। भारत के लिए यह दिन किसी भव्य त्यौहार से कम नहीं है। आज के दिन सन 1950 में भारत के सविधान को लागू किया गया है। उस दिन से हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देशभर में बड़ी ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का सबसे बड़ा आयोजन देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड निकालकर किया जाता है। परेड के दौरान देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक और प्रगति का प्रदर्शन किया जाता है। और पढें: BSNL ने Republic Day 2026 के मौके पर खास स्वदेशी प्लान किया लॉन्च, डेली 2.6GB डेटा के साथ मिलेगा ये सब
कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड को देखने के लिए यूं तो दूर-दूर से लोग दिल्ली आते हैं, लेकिन कई लोग इससे वंचित रह जाते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं आप घर बैठे अपने टीवी या फिर मोबाइल पर इस परेड को Live देख सकते हैं। और पढें: Republic Day 2026: पुराने नहीं, WhatsApp पर खुद बनाकर भेजें नए गणतंत्र दिवस स्पेशल स्टिकर्स, जानें कैसे
77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर भारत की शक्ति, संस्कृति और गौरव के अद्भुत संगम का साक्षी बनें, और लोकतांत्रिक विरासत का उत्सव मनाएँ। और पढें: Republic Day 2026: दिल में देशभक्ति का जज्बा जगा देंगी ये 5 फिल्में और शो, इस 26 जनवरी OTT पर जरूर देखें
परेड 26 जनवरी सुबह 9:30 से शुरू हो रही है, जिसे आप घर बैठे टेलीविजन पर DD National चैनल के जरिए Live देख सकेंगे। इसके अलावा, आप DD के यूट्यूब चैनल व सोशल मीडिया के जरिए भी परेड का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं।
आपको बता दें, इस साल गणतंत्र दिवस 2026 की थीम ‘वंदे मातरम के 150 वर्ष’ रखी गई है। इसके अलावा, इस साल यूरोपीय संघ के दो नेता एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेन गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकाली जाएंगी, जो कि भारत के विकास व नए विचारों को केंद्रीत होंगी।
