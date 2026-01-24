WhatsApp जल्द ला सकता है ये खास फीचर, माता-पिता बच्चों की चैट पर रख सकेंगे कड़ी नजर

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 24, 2026, 11:21 AM (IST)
WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नया पैरेंटल कंट्रोल फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, इस फीचर के तहत माता-पिता अपने बच्चों के लिए सीमित WhatsApp अकाउंट बना सकेंगे। बच्चों के अकाउंट में कुछ खास लिमिटेशन होंगी, जैसे कि केवल सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स से ही बातचीत करना, अज्ञात लोगों के साथ इंटरैक्शन न करना और कुछ एक्टिविटी पर माता-पिता की निगरानी रखना। इसके बावजूद बच्चों की चैट और कॉल्स पूरी तरह से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगी, यानी माता-पिता भी उनकी निजी चैट्स नहीं देख पाएंगे। और पढें: WhatsApp पर अब Pin मैसेज का दिखेगा प्रीव्यू, फीचर की दिखी पहली झलक
इस फीचर की मदद से माता-पिता अपने बच्चों के अकाउंट को लिंक करने के लिए एक QR कोड का इस्तेमाल करेंगे और छह अंकों का PIN बनाएंगे। यह PIN खास बदलावों को अप्रूव करने और अकाउंट में Unauthorized बदलाव रोकने के लिए जरूरी होगा। और पढें: WhatsApp चैट में अब 3 जरूरी मैसेज कर सकेंगे पिन, Mark Zuckerberg ने किया ऐलान
WhatsApp के नए फीचर में कुछ लिमिटेशन भी होंगी जैसे, सेकेंडरी अकाउंट में Updates Tab, चैनल्स या ब्रॉडकास्ट कंटेंट की पहुंच नहीं होगी। साथ ही Chat Lock फीचर भी उपलब्ध नहीं होगा, जिससे बातचीत को छुपाया नहीं जा सकेगा। माता-पिता देख सकेंगे कि नया कॉन्टैक्ट कब जोड़ा गया लेकिन चैट या कॉल्स उन्हें दिखाई नहीं देगी। और पढें: WhatsApp पर अब 1 से ज्यादा मैसेज को कर सकेंगे पिन, आ रहा मजेदार फीचर!
सेकेंडरी अकाउंट तब तक माता-पिता के अकाउंट से लिंक रहेगा जब तक इसे मैनुअली हटाया न जाए या बच्चे WhatsApp की तय उम्र तक न पहुंच जाएं। उस समय अकाउंट को सामान्य WhatsApp प्रोफाइल में बदलने का ऑप्शन मिलेगा और बच्चे सभी फीचर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। WhatsApp ने अभी तक इस फीचर को बीटा टेस्टर्स के लिए जारी नहीं किया है लेकिन आने वाले अपडेट में इसे लॉन्च करने की उम्मीद है।
