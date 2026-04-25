Reliance Jio ने लॉन्च किया धमाकेदार प्लान, मिलेगा JioHotstar से लेकर Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन, जानिए कीमत और बेनिफिट्स

Reliance Jio ने भारत में अपना नया ‘Youth and Gaming Plan’ लॉन्च किया है, जो खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो गेमिंग, स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं। इस प्लान में डेटा, कॉलिंग और कई डिजिटल सब्सक्रिप्शन को एक साथ जोड़ा गया है, जिससे यूजर्स को एक ही रिचार्ज में कई सुविधाएं मिल सकें। और पढें: Jio का तोहफा- 50GB JioAICloud स्टोरेज मिल रही फ्री, इन प्लान्स के साथ मिलेगा ऑफर

इस प्लान की कीमत कितनी है और क्या बेनिफिट मिलेगा?

इस नए प्लान की कीमत 459 रुपये रखी गई है और इसकी वैधता 28 दिनों की है। इसमें यूजर्स को रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, यानी कुल मिलाकर 56GB डेटा, साथ ही अतिरिक्त 5GB डेटा भी दिया जाता है, इस तरह कुल 61GB डेटा का फायदा मिलता है। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है। इसके अलावा इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS की सुविधा भी दी गई है। अगर यूजर 5G एरिया में है, तो वह Jio के True 5G नेटवर्क पर अनलिमिटेड 5G डेटा का भी इस्तेमाल कर सकता है।

इस प्लान में कौन-कौन से डिजिटल सब्सक्रिप्शन फ्री मिलते हैं?

इस प्लान की खास बात इसके साथ मिलने वाले डिजिटल सब्सक्रिप्शन हैं। यूजर्स को Snapchat+, FanCode (JioTV के जरिए) और JioGames Mobile का एक्सेस मिलता है। इसके अलावा, तीन महीने का JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन और 50GB JioAICloud स्टोरेज भी दिया जाता है।

इस प्लान में एक और बड़ा फायदा?

इस प्लान में एक और बड़ा फायदा Google Gemini Pro का है। यूजर्स को 18 महीने के लिए Gemini Pro का एक्सेस मिलता है, जिसकी वैल्यू करीब 35,100 रुपये है। इसके साथ 5TB क्लाउड स्टोरेज भी मिलता है, जिससे यूजर्स अपने फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं, हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए यूजर्स को लगातार एक्टिव Jio प्लान बनाए रखना होगा और सभी सेवाओं में उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा।

विदेश में क्या खास सुविधा मिलेगी?

इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार Jio अपने यूजर्स को विदेश में भी एक खास सुविधा दे रहा है। अगर यूजर Wi-Fi कॉलिंग (VoWiFi) का इस्तेमाल करता है, तो वह बिना इंटरनेशनल रोमिंग पैक के भी फ्री में इनकमिंग SMS प्राप्त कर सकता है। इससे बैंकिंग OTP और जरूरी मैसेज आसानी से मिल सकेंगे, हालांकि इसके लिए एक्टिव Jio प्लान, सपोर्टेड डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है।

FAQ

Jio का नया Youth and Gaming Plan क्या है?

यह एक खास रिचार्ज प्लान है जिसमें डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और कई डिजिटल सब्सक्रिप्शन जैसे Snapchat+, Gemini Pro और JioHotstar शामिल हैं।

इस प्लान की कीमत और वैधता कितनी है?

इस प्लान की कीमत ₹459 है और इसकी वैधता 28 दिनों की है।

इसमें कितना डेटा मिलता है?

यूजर्स को रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है और कुल 61GB तक डेटा का फायदा मिलता है, साथ ही 5G यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिल सकता है।

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कौन-कौन से फ्री सब्सक्रिप्शन मिलते हैं?

इस प्लान में Snapchat+, FanCode, JioGames Mobile, 3 महीने का JioHotstar, 50GB JioAICloud और Google Gemini Pro (18 महीने तक) शामिल हैं।