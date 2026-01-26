Published By: Manisha | Published: Jan 26, 2026, 11:15 AM (IST)
BSNL Bharat Connect 26 plan: भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) कंपनी ने गणतंत्र दिवस 2026 (Republic Day 2026) के मौके पर अपने ग्राहकों के लिए एक स्पेशल प्लान लॉन्च किया है। यह BSNL Bharat Connect 26 प्लान है, जो कि पूरे 1 साल यानी 265 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में यूजर्स को लंबी वैलिडिटी के साथ डेली डेटा, कॉलिंग, SMS जैसे बेनेफिट्स मिलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्लान कुछ ही समय के लिए उपलब्ध कराया गया है। यहां जानें प्लान से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: BSNL का 50 दिन चलने वाला प्लान, कीमत 400 से भी कम
BSNL ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए Bharat Connect 26 प्लान की जानकारी दी है। जैसे कि हमने बताया कंपनी ने खासतौर पर इस प्लान को गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर पेश किया है। यह प्लान 24 जनवरी से लाइव हो चुका है, जो कि 24 फरवरी 2026 तक ही उपलब्ध रहने वाला है। आइए जानते हैं इस स्वदेशी प्लान में मिलने वाले बेनेफिट्स की डिटेल्स। और पढें: BSNL का 82 दिन चलने वाला प्लान, कीमत 500 से भी कम
Celebrate the spirit of the Republic day with BSNL Bharat Connect 26 plan!
One recharge that delivers a full year of trusted, swadeshi connectivity with unlimited calls, 2.6 GB/day data, 100 SMS/day, and 365 days of uninterrupted validity.#BharatConnect26 #RepublicDaySpecial… pic.twitter.com/ADKCTkq5CD
— BSNL India (@BSNLCorporate) January 25, 2026
BSNL के Bharat Connect 26 की कीमत 2626 रुपये है। जैसे कि हमने बताया यह प्लान 1 साल यानी 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में यूजर्स को डेली 2.6GB डेटा का एक्सेस मिलता है। इसके अलावा, प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग बेनेफिट्स भी मौजूद है। इतना ही नहीं आप प्लान के तहत डेली 100 फ्री SMS भी भेज सकेंगे।
अगर आप बीएसएनएल ग्राहक हैं और लंबी वैलिडिटी वाला प्लान खोज रहे हैं, तो बीएसएनएल का यह प्लान आपके लिए ही है। इस प्लान में आपको लंबी वैलिडिटी के साथ अनोखा डेली 2.6GB डेटा का एक्सेस मिलता है। यह किसी भी कंपनी का पहला ऐसा प्लान होगा, जिसमें यूजर्स को डेली 2.6GB डेटा का एक्सेस मिलता है। अभी तक कंपनियां यूजर्स को डेली 2.5GB तक ही डेटा प्रोवाइड करती थी।
