CSK vs KKR Live Streaming: मोबाइल और TV पर कब, कहां और कैसे देखें IPL 2026 का ये धमाकेदार मुकाबला?

IPL 2026 में आज यानी 14 अप्रैल को एक और बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, जहां Chennai Super Kings (CSK) का सामना Kolkata Knight Riders (KKR) से होगा। यह मैच चेन्नई के MA Chidambaram Stadium (चेपॉक) में खेला जाएगा। दोनों टीमें इस समय पॉइंट्स टेबल में नीचे चल रही हैं, इसलिए यह मैच उनके लिए बेहद अहम है। जहां CSK धीरे-धीरे फॉर्म में लौटती दिख रही है, वहीं KKR लगातार हार के कारण दबाव में है। ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा हो सकता है। और पढें: IPL 2026 RCB Vs LSG Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच, जानिए पूरी डिटेल्स

क्या MS Dhoni की वापसी होगी?

CSK ने अपने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें Sanju Samson की जबरदस्त सेंचुरी ने टीम को जीत दिलाई। इसके अलावा Jamie Overton की शानदार गेंदबाजी (चार विकेट) ने जीत को और आसान बना दिया। टीम के लिए अच्छी खबर यह भी है कि MS Dhoni की वापसी की संभावना जताई जा रही है, जिससे टीम का मनोबल और मजबूत हो सकता है, दूसरी तरफ KKR को हाल ही में Lucknow Super Giants के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। और पढें: KKR vs LSG Live Streaming: आज होगा हाई-वोल्टेज मुकाबला, जानिए कब और कहां देखें मैच

कब, कितने बजे और कहां देखें CSK vs KKR मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

अगर मैच के समय और प्रसारण की बात करें, तो CSK और KKR के बीच यह मुकाबला शाम 7:30 बजे (IST) से शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 7:00 बजे होगा। टीवी पर इस मैच का लाइव टेलीकास्ट Star Sports नेटवर्क के कई चैनलों पर देखा जा सकता है, जिनमें हिंदी, इंग्लिश और अलग-अलग भाषाओं के चैनल शामिल हैं, वहीं ऑनलाइन देखने के लिए दर्शक JioHotstar App और वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी।

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क्या Head-to-Head रिकॉर्ड में CSK का पलड़ा भारी है और कौन मारेगा बाजी?

Head-to-Head रिकॉर्ड की बात करें तो CSK का पलड़ा भारी रहा है। अब तक दोनों टीमों के बीच 32 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें CSK ने 20 मैच जीते हैं, जबकि KKR को 11 मैचों में जीत मिली है। CSK पांच बार IPL ट्रॉफी जीत चुकी है, जबकि KKR तीन बार चैंपियन बनी है, लेकिन इस बार दोनों टीमों की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि कौन बाजी मारेगा।