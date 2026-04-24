RCB vs GT Live Streaming: आज कहां और कैसे देखें टीवी और मोबाइल पर IPL 2026 का ये धमाकेदार मैच लाइव?

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 24, 2026, 09:52 AM (IST)
IPL 2026 में आज का मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए काफी रोमांचक होने वाला है, जहां Royal Challengers Bengaluru का सामना Gujarat Titans से होगा। यह मैच शुक्रवार यानी आज खेला जाएगा और इसका सीधा प्रसारण रात 07:30 PM IST से शुरू होगा। टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले यानी 07:00 PM IST पर होगा। दोनों टीमें इस मैच में जीत हासिल कर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहेंगी। और पढें: MI Vs CSK Live Streaming IPL 2026: टीवी और मोबाइल में आज का मैच कहां, कैसे देखें? जानिए पूरी डिटेल
अगर आप इस मैच को टीवी पर देखना चाहते हैं, तो यह कई चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। भारत में इस मैच का प्रसारण Star Sports नेटवर्क के कई चैनलों पर होगा, दर्शक Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Kannada के साथ-साथ Star Sports 2, Star Sports 2 Hindi, Star Sports 2 Tamil, Star Sports 2 Telugu, Star Sports 2 Kannada और Star Sports 3 पर भी इस मैच का आनंद ले सकते हैं। और पढें: T20 World Cup फ्री में देखें JioHotstar पर LIVE, Jio, Airtel और Vi के ये 5 सस्ते प्रीपेड प्लान सबके लिए हैं बेस्ट
अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर ऑनलाइन मैच देखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका लाइव स्ट्रीमिंग है। इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar App और इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
RCB और GT दोनों टीमें इस सीजन में कभी अच्छा और कभी खराब खेल रही हैं, लेकिन आज का मैच दोनों के लिए बहुत जरूरी है। RCB अपनी होम ग्राउंड पर अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी और अपनी फॉर्म सुधारना चाहेगी, वहीं GT अपनी बैटिंग की कमजोरी को ठीक करने की कोशिश करेगी। क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी बात यह है कि यह मैच टीवी और ऑनलाइन दोनों जगह आसानी से देखा जा सकता है।
यह मैच आज शुक्रवार को खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार रात 07:30 PM बजे शुरू होगा।
टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले यानी 07:00 PM IST पर होगा।
यह मैच भारत में Star Sports नेटवर्क के कई चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा, जैसे Star Sports 1, Star Sports Hindi और बाकी regional चैनल।
इस मैच को मोबाइल और लैपटॉप पर JioHotstar App और इसकी वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है।
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