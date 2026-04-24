comscore
ENG
  • Home
  • Tips And Tricks
  • Rcb Vs Gt Live Streaming Ipl 2026 When And Where To Watch Match On Tv Online Royal Challengers Bengaluru Vs Gujarat Titans

RCB vs GT Live Streaming: आज कहां और कैसे देखें टीवी और मोबाइल पर IPL 2026 का ये धमाकेदार मैच लाइव?

आज RCB और GT के बीच IPL 2026 का एक रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और टीवी व मोबाइल दोनों पर लाइव देखा जा सकता है। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 24, 2026, 09:52 AM (IST)

RCB vs GT

photo icon RCB vs GT

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

IPL 2026 में आज का मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए काफी रोमांचक होने वाला है, जहां Royal Challengers Bengaluru का सामना Gujarat Titans से होगा। यह मैच शुक्रवार यानी आज खेला जाएगा और इसका सीधा प्रसारण रात 07:30 PM IST से शुरू होगा। टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले यानी 07:00 PM IST पर होगा। दोनों टीमें इस मैच में जीत हासिल कर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहेंगी। news और पढें: MI Vs CSK Live Streaming IPL 2026: टीवी और मोबाइल में आज का मैच कहां, कैसे देखें? जानिए पूरी डिटेल

यह मैच टीवी पर कहां लाइव देखा जा सकता है?

अगर आप इस मैच को टीवी पर देखना चाहते हैं, तो यह कई चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। भारत में इस मैच का प्रसारण Star Sports नेटवर्क के कई चैनलों पर होगा, दर्शक Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Kannada के साथ-साथ Star Sports 2, Star Sports 2 Hindi, Star Sports 2 Tamil, Star Sports 2 Telugu, Star Sports 2 Kannada और Star Sports 3 पर भी इस मैच का आनंद ले सकते हैं। news और पढें: T20 World Cup फ्री में देखें JioHotstar पर LIVE, Jio, Airtel और Vi के ये 5 सस्ते प्रीपेड प्लान सबके लिए हैं बेस्ट

यह मैच ऑनलाइन कहां देखा जा सकता है?

अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर ऑनलाइन मैच देखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका लाइव स्ट्रीमिंग है। इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar App और इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

इस मैच में दोनों टीमों की स्थिति कैसी है?

RCB और GT दोनों टीमें इस सीजन में कभी अच्छा और कभी खराब खेल रही हैं, लेकिन आज का मैच दोनों के लिए बहुत जरूरी है। RCB अपनी होम ग्राउंड पर अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी और अपनी फॉर्म सुधारना चाहेगी, वहीं GT अपनी बैटिंग की कमजोरी को ठीक करने की कोशिश करेगी। क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी बात यह है कि यह मैच टीवी और ऑनलाइन दोनों जगह आसानी से देखा जा सकता है।

FAQ

RCB vs GT मैच कब खेला जाएगा?

यह मैच आज शुक्रवार को खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार रात 07:30 PM बजे शुरू होगा।

इस मैच का टॉस कितने बजे होगा?

टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले यानी 07:00 PM IST पर होगा।

RCB vs GT मैच टीवी पर कहां देखा जा सकता है?

यह मैच भारत में Star Sports नेटवर्क के कई चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा, जैसे Star Sports 1, Star Sports Hindi और बाकी regional चैनल।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

मोबाइल या ऑनलाइन मैच कैसे देखें?

इस मैच को मोबाइल और लैपटॉप पर JioHotstar App और इसकी वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है।