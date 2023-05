Apple iPhone में कई फीचर्स मिलते हैं। कुछ के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। वहीं, कई ऐसे फीचर्स भी होते हैं, जिनके बारे में कम ही यूजर्स को पता होता है। हालांकि, वे फीचर्स फोन को यूज करने का तरीका बदल सकते हैं। आज हम आईफोन की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाले हैं, जो आपको नहीं पता होंगी और आप सेटिंग में मामूली बदलाव करके अपने आईफोन को बेहतर तरह से यूज कर पाएंगे। Also Read - नए iPhone में नहीं बनाना होगा eSIM प्रोफाइल, पुराने आईफोन से ऐसे करें ट्रांसफर

iPhone Hidden Tricks

बैटरी आइकन के साथ दिखेगा बैटरी परसेंटेज

अगर आप अपने आईफोन में बैटरी आइकन के साथ प्रतिशत देखना चाहते हैं तो सेटिंग में जाएं। फिर बैटरी में जाकर Battery Percentage ऑप्शन को इनेबल कर दें।

जैसे चाहें वैसे दिखेंगी नोटिफिकेशन

आईफोन की स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशन डिस्प्ले को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन में जाएं। यहां तीन ऑप्शन लिस्ट, काउंट और स्टैक मिलेगा। आप अनुसार कोई भी सेट कर लें।

टाइपिंग करते समय नहीं आएगा साउंड

अगर आप चाहते हैं कि टाइपिंग करते समय कोई साउंड या बाइब्रेशन न हो तो सेटिंग में जाएं। फिर Keyboard सेटिंग में जाएं। अब Sound और Haptic ऑप्शन को ऑफ कर दें।

वॉलपेपर पर ऐसे लगाएं इमोजी

अगर आपको इमोजी बहुत पसंद हैं और आप इमोजी वाला वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो सेटिंग में जाएं। फिर add wallpaper पर क्लिक करें। अब emoji पर क्लिक करके वॉलपेपर कस्टमाइज करके सेट कर लें।

फोन नहीं होगा बाइब्रेट

सेटिंग में जाकर Sounds and Haptics सेक्शन पर क्लिक करें। अब Play Haptics on Ring Mode और Ring Haptics in Silent Mode को ऑन-ऑफ कर दें।

कंट्रोल सेंटर को करें कस्टमाइज

आप सेटिंग में जाकर कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग में जाकर Control Center में जाएं। अब included controls में से वो हटा दें जो रखना नहीं चाहते और More Control में से उन्हें सिलेक्ट कर लें, जो नोटिफिकेशन बार में आपको चाहिए।

साइड बटन पर क्लिक करके पाएं ये सुविधाएं

सेटिंग में Physical and Motor सेक्शन में Side Button पर क्लिक कर दें। यहां आप क्लिक स्पीड की सेटिंग कर पाएंगे। इसके बाद प्रेस और होल्ड टू स्पीक सेक्शन में जाकर वॉयस कंट्रोल की सेटिंग कर सकते हैं।

टेक्स्ट को करें बोल्ड

सेटिंग ओपन करें। इसके बाद Display and Text Size ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहां से बोल्ड, बटन स्पेस, क्लासिक इंवर्ट और लेवल के लिए बदलाव कर सकते हैं।

ऐसे नहीं भरेगा फोन का स्टोरेज

अगर आपको लग रहा है कि iPhone स्टोरेज फुल हो गया है तो इसके लिए सेटिंग में जाएं फिर स्टोरेज ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहां आपको सभी ऐप्स दिख जाएंगे। उन ऐप को डिलीट कर दें, जो अधिक स्टोरेज ले रही हैं और जिनको आप यूज नहीं करते हैं।

मास्क के साथ लगाएं फेस आईडी

अगर आप चाहते हैं कि मास्क लगाए हुए भी आपका फोन आपको पहचान ले और अनलॉक हो जाए तो सेटिंग में जाएं। फिर face ID and Passcode पर क्लिक करें। फिर Face ID with a mask को ऑन करें और सेटअप कर लें।