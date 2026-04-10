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क्या iPhone 18 Pro में मिलेगा छोटा Dynamic Island? Apple कर रहा नए डिजाइन का टेस्ट, लीक में हुआ खुलासा

Apple iPhone 18 Pro को लेकर नई लीक्स में बड़ा डिजाइन बदलाव सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी Dynamic Island को छोटा करने की तैयारी में है, जिससे यूजर्स को ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिल सकता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 10, 2026, 10:47 AM (IST)

iPhone 18 Pro

photo icon iPhone 18 Pro Photo Credit: Weibo/@WHYLAB

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iPhone 18 Pro को लेकर नई रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि Apple इस बार अपने प्रीमियम iPhone में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक कंपनी Dynamic Island को पहले से छोटा करने पर काम कर रही है। यह बदलाव लगभग 35% तक हो सकता है, जिससे यूजर्स को ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिलेगा, हालांकि अभी तक Apple ने इस डिजाइन को फाइनल नहीं किया है और अलग-अलग ऑप्शन पर टेस्टिंग चल रही है। news और पढें: Apple iPhone 18 Pro के नए कलर्स हुए लीक, हो सकते हैं ये बड़े बदलाव

क्या Apple Mini Dynamic Island का नया डिजाइन ला सकता है?

Tipster Digital Chat Station’s की रिपोर्ट के अनुसार, Apple फिलहाल दो अलग-अलग डिस्प्ले डिजाइन को टेस्ट कर रहा है, पहला डिजाइन वही पुराना Dynamic Island वाला हो सकता है, जबकि दूसरे में ‘Mini Dynamic Island’ देखने को मिल सकता है। इस नए डिजाइन के लिए कंपनी Face ID के कुछ सेंसर को स्क्रीन के नीचे शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। अगर यह सफल होता है, तो Dynamic Island का साइज काफी कम हो जाएगा। news और पढें: iPhone 18 Pro में मिलेगा खूबसूरत Dark Red कलर ऑप्शन! यूनिक लुक लॉन्च से पहले लीक

क्या iPhone 18 Pro के कैमरा डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव होगा?

लीक्स में यह भी सामने आया है कि Apple A/B testing कर रहा है, यानी दोनों डिजाइन को अलग-अलग टेस्ट करके फाइनल फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा कैमरा डिजाइन में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। iPhone 17 Pro की तरह ही iPhone 18 Pro में भी रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल सकता है, हालांकि कंपनी मटेरियल, फिनिश और कलर ऑप्शन में छोटे-मोटे बदलाव कर सकती है, जिससे फोन का लुक थोड़ा नया लगे। news और पढें: Apple iOS 27 अपडेट कब आएगा और इस बार क्या खास देखने को मिलेगा? रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

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Dynamic Island की शुरुआत कब हुई थी?

Dynamic Island पहली बार 2022 में iPhone 14 Pro में पेश किया गया था, जिसने पुराने notch की जगह ली थी, तब से Apple हर साल इसमें छोटे-छोटे सुधार करता आ रहा है। अब iPhone 18 Pro में अगर इसका साइज सच में कम होता है, तो यह यूजर्स के लिए एक बड़ा अपग्रेड माना जाएगा, हालांकि अभी ये सभी जानकारी लीक्स और रिपोर्ट्स पर आधारित है, इसलिए फाइनल फीचर्स लॉन्च के समय ही साफ होंगे।