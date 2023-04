WhatsApp एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसके बाद यूजर्स को बेहतर Emojis एक्सपीरियंस मिलेगा। इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप के अपकमिंग फीचर्स को ट्रैक करने वाली वेबसाइट Wabetainfo ने बताया है कि व्हाट्सऐप नए एनीमेटेड इमोजी (animated emojis) तैयार कर रहा है। यह एनिमेटेड इमोजी टेलीग्राम में आने वाले एनिमेडेट इमोजी की तरह हो सकते हैं। इसमें कुछ सेकेंड की एक्टीविटी शामिल होगी। आइए जानते हैं इस फीचर के बारे में। Also Read - WhatsApp ग्रुप चैट के लिए लाया नया फीचर, iOS और Android यूजर्स को मिलेगा सपोर्ट

WhatsApp New Feature के लिए Lottie library का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद यूजर्स को Animated Emojis का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। यह उन यूजर्स के लिए काफी उपयोगी होगा, जो हंसी मजाक के लिए नए-नए इमोजी चैट एलिमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस फीचर को डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप यूजर्स के लिए तैयार किया जा रहा है।

व्हाट्सऐप द्वारा तैयार किया जा रहा Animated emojis फीचर अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फीचर को डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप के लिए तैयार किया जा रहा है और सभी टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक लॉन्चिंग डेट या टाइम लाइन का जिक्र नहीं किया गया है।

WhatsApp is working on animated emojis feature with Lottie to enhance user messaging experience!

WhatsApp is developing animated emojis by using Lottie, a library that lets designers easily create animations. This feature is under development.https://t.co/gY2bFSsewY pic.twitter.com/vRjvOYpqEg

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 17, 2023