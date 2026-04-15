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Aadhaar अपडेट करना हुआ आसान, अब मोबाइल नंबर और पता ऐसे बदलें घर बैठे

UIDAI की नई सुविधा से अब Aadhaar अपडेट करना बेहद आसान हो गया है। अब आप घर बैठे ही मोबाइल नंबर और पता बदल सकते हैं, लंबी लाइन और बार-बार सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका समय और मेहनत दोनों बचेंगे। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 15, 2026, 05:36 PM (IST)

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भारत में पहचान के सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक Aadhaar को अपडेट करना अब पहले से बहुत आसान हो गया है। अब लोगों को अपना मोबाइल नंबर या पता बदलने के लिए Aadhaar सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप UIDAI के आधिकारिक मोबाइल ऐप की मदद से यह काम घर बैठे ही कर सकते हैं। पहले लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ता था और कई कागजी काम करने पड़ते थे, लेकिन अब यह सब ऑनलाइन हो गया है। इस नए तरीके से आपका समय भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगी। news और पढें: भारत में नए Aadhaar App का फुल वर्जन लॉन्च, मिलेंगी ये सब सुविधाएं

इसका फायदा किन लोगों को होगा?

इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं, जहां Aadhaar सेंटर आसानी से उपलब्ध नहीं होते। अब सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए आप अपना Aadhaar अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा खासतौर पर कामकाजी लोगों और बुजुर्गों के लिए काफी मददगार साबित होगी, जिन्हें बार-बार सेंटर जाने में परेशानी होती थी। UIDAI का यह कदम भारत को डिजिटल सेवाओं की दिशा में और आगे ले जाता है और आम लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाता है। news और पढें: UIDAI का नया Aadhaar App धांसू फीचर्स के साथ हुआ लॉन्च, ऐसे करें डाउनलोड

मोबाइल नंबर अपडेट करने का आसान तरीका क्या है?

मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए यूजर्स को सबसे पहले Aadhaar App डाउनलोड करना होगा। इसके बाद ऐप खोलकर ‘Update Mobile Number’ ऑप्शन चुनना होगा। यहां नया मोबाइल नंबर दर्ज करें और उस नंबर पर आए OTP को दर्ज करें। इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और फिर रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी होगी। UIDAI आपकी जानकारी को वेरिफाई करेगा और अपडेट पूरा होने पर आपको सूचना मिल जाएगी। आप ऐप के जरिए अपने अपडेट का स्टेटस भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। news और पढें: UIDAI ने लॉन्च किया नया Aadhaar App, मिलेंगे भर-भर के फीचर्स, ऐसे करें इस्तेमाल

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घर बैठे पता (Address) अपडेट कैसे किया जा सकता है?

वहीं, पता अपडेट करने के लिए आपको Aadhaar नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद MPIN, बायोमेट्रिक या फेस रिकग्निशन के जरिए खुद को वेरिफाई करें। ‘Services’ सेक्शन में जाकर ‘Address Update’ ऑप्शन चुनें। यहां आप Family Aadhaar या जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करके नया पता दर्ज कर सकते हैं। सभी जानकारी सही भरने के बाद ₹75 का शुल्क जमा करें और सबमिट कर दें। UIDAI आपकी जानकारी की जांच करेगा और आप ऐप में ही अपडेट की स्थिति देख सकते हैं। यह डिजिटल सुविधा न सिर्फ आसान है, बल्कि सुरक्षित भी है, जिससे Aadhaar अपडेट अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुविधाजनक हो गया है।