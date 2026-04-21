Aadhaar Card बनवाते वक्त सावधानी से भरें ये 2 डिटेल्स, बार-बार नहीं मिलेगा ठीक करने का मौका

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 21, 2026, 04:43 PM (IST)
Aadhaar Card बेहद काम का डॉक्यूमेंट है। इस दस्तावेज के बिना न तो बैंक में अकाउंट खोला जा सकता है और न मोबाइल के लिए सिम खरीदी जा सकती है। इस वजह से इसमें दी गई जानकारी का सही होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग आधार बनवाते वक्त नाम या फिर एड्रेस जैसी जानकारी गलत दर्ज कर देते हैं, जिसे अपडेट किया जा सकता है। हालांकि, आधार में कुछ ऐसी डिटेल भी हैं, जिन्हें सुधारने का सिर्फ एक मौका मिलता है। हम आपको इस आर्टिकल में उन ही डिटेल के बारे में बताने के साथ उन्हें ठीक करने का तरीका बताने जा रहे हैं। और पढें: नए स्मार्टफोन में पहले से नहीं मिलेगा Aadhaar App, सरकार ने वापस लिया प्रस्ताव
UIDAI (Unique Identification Authority of India) के अनुसार, Aadhaar Card की दो सबसे अहम डिटेल हैं। पहली जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ और दूसरी जेंडर यानी लिंग। यदि इन दोनों में से कोई एक डिटेल गलत हो जाए, तो उसे सुधारने का केवल एक अवसर मिलता है। यू कहें कि उस डिटेल को जीवन में सिर्फ एक बार अपडेट किया जा सकता है। उसमें दोबारा बदलाव करने का विकल्प नहीं मिलता है। और पढें: Aadhaar अपडेट करना हुआ आसान, अब मोबाइल नंबर और पता ऐसे बदलें घर बैठे
आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत हो तो, खुद को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। न बैंकिंग से जुड़े कार्य किए जा सकते हैं। इसमें आई गलती को ठीक करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और 10वीं कक्षा की मार्कशीट प्रूफ के तौर पर दिखानी पड़ती है। वहीं, जेंडर में बदलाव करने के लिए किसी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें सुधार करने के लिए आधार सेंटर जाना पड़ता है, जहां सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए जेंडर को अपडेट कर दिया जाता है। और पढें: Aadhaar Fraud का कभी नहीं होंगे शिकार, बस घर बैठे करें ये काम
अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ या जेंडर गलत है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इन जानकारियों को अपडेट कर सकते हैं।
1. सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या MyAadhaar पोर्टल पर जाएं।
2. इन दोनों प्लेटफॉर्म में से किसी एक चुनकर लॉग-इन कीजिए।
3. अपडेट आधार ऑनलाइन ऑप्शन को चुनें।
4. यहां आपको कई विकल्प मिलेंगे, जिनमें से आपको डीओबी को एक चुनना है।
5. आप जन्म तिथि को अपडेट करना चाहते हैं, तो पासपोर्ट और प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को अपलोड करें।
6. सारी जानकारी दर्ज करने के बाद 50 रुपये का चार्ज दें।
7. इतना करने के बाद आपकी Request स्वीकार कर ली जाएगी और कुछ समय बाद आपके आधार में गलत डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगी।
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