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अब बिना OTP मिलेगा Aadhaar Card, आय ये नया तरीका, जानें क्या करना होगा

अब आधार कार्ड बनवाना और डाउनलोड करना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। UIDAI ने नई सुविधा शुरू की है, जिससे बिना OTP के भी आधार से जुड़े कई काम किए जा सकते हैं। अब मोबाइल नंबर लिंक न होने पर भी लोग आसानी से PVC कार्ड ऑर्डर या आधार डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 22, 2026, 03:07 PM (IST)

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photo icon How to track Aadhaar PVC card request: Step by step guide

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भारत में Unique Identification Authority of India (UIDAI) द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक बन चुका है। बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। पहले आधार से जुड़ी ज्यादातर सेवाओं के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले OTP की आवश्यकता होती थी, जिससे कई लोगों को परेशानी होती थी, खासकर तब जब उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होता था या नंबर बंद हो चुका होता था, लेकिन अब UIDAI ने इस समस्या को दूर करने के लिए नई सुविधा शुरू की है, जिससे बिना OTP के भी आधार से जुड़े कई काम आसानी से किए जा सकते हैं। news और पढें: Aadhaar PVC Card क्या है और कैसे बनवाएं? जानिए पूरा प्रोसेस

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UIDAI का नया अपडेट कैसे काम करता है और इससे क्या फायदा होगा?

UIDAI के इस नए अपडेट का मुख्य उद्देश्य लोगों को ज्यादा आसान और तेज सेवाएं देना है। अब अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है, तब भी आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या उसका PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें तुरंत आधार की जरूरत होती है या जो OTP वेरिफिकेशन नहीं कर पाते। इस नई प्रक्रिया से आधार सेवाएं पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल और यूजर-फ्रेंडली हो गई हैं, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।

बिना OTP कैसे मिलेगा Aadhaar PVC कार्ड?

  • अगर आप बिना OTP के आधार का फिजिकल कार्ड चाहते हैं, तो आप आसानी से आधार PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं।
  • इसके लिए सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘Order Aadhaar PVC Card’ ऑप्शन चुनें।
  • इसके बाद अपना आधार नंबर या Enrollment ID दर्ज करें।
  • फिर एक मोबाइल नंबर डालें, जो रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, ताकि आपको अपडेट मिलते रहें।
  • इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करें और आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी।
  • सबमिट करने के बाद आपको एक Service Request Number (SRN) मिलेगा, जिससे आप अपने कार्ड की डिलीवरी का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
  • कुछ ही दिनों में आपका PVC आधार कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा।

फेस ऑथेंटिकेशन से बिना OTP आधार डाउनलोड कैसे करें?

  • वहीं अगर आप तुरंत आधार डाउनलोड करना चाहते हैं, तो फेस ऑथेंटिकेशन का तरीका आपके लिए सबसे आसान है।
  • इसके लिए आपको UIDAI का आधिकारिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा।
  • ऐप खोलने के बाद ‘Download Aadhaar’ ऑप्शन चुनें और अपना आधार नंबर, EID या VID दर्ज करें।
  • इसके बाद ऐप को कैमरा एक्सेस दें और अपने चेहरे को स्कैन करें, जैसे ही आपका फेस वेरिफिकेशन सफल होगा, आपका आधार PDF तुरंत डाउनलोड हो जाएगा।
  • इस प्रक्रिया में OTP की जरूरत नहीं होती, जिससे यह तरीका काफी तेज और सुविधाजनक बन जाता है।