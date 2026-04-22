अब बिना OTP मिलेगा Aadhaar Card, आय ये नया तरीका, जानें क्या करना होगा

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 22, 2026, 03:07 PM (IST)
भारत में Unique Identification Authority of India (UIDAI) द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक बन चुका है। बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। पहले आधार से जुड़ी ज्यादातर सेवाओं के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले OTP की आवश्यकता होती थी, जिससे कई लोगों को परेशानी होती थी, खासकर तब जब उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होता था या नंबर बंद हो चुका होता था, लेकिन अब UIDAI ने इस समस्या को दूर करने के लिए नई सुविधा शुरू की है, जिससे बिना OTP के भी आधार से जुड़े कई काम आसानी से किए जा सकते हैं। और पढें: Aadhaar PVC Card क्या है और कैसे बनवाएं? जानिए पूरा प्रोसेस
UIDAI के इस नए अपडेट का मुख्य उद्देश्य लोगों को ज्यादा आसान और तेज सेवाएं देना है। अब अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है, तब भी आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या उसका PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें तुरंत आधार की जरूरत होती है या जो OTP वेरिफिकेशन नहीं कर पाते। इस नई प्रक्रिया से आधार सेवाएं पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल और यूजर-फ्रेंडली हो गई हैं, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।
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