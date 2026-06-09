फोन में लगातार आ रही Call Drop की समस्या, ठीक करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 09, 2026, 03:57 PM (IST)
कॉल ड्रॉप (Call Drop) स्मार्टफोन की ऐसा समस्या है, जिसका सामना हमें अक्सर करना पड़ता है। बार-बार कॉल कटने से काफी परेशान होती है। कई मिनटों तक तो कॉल भी नहीं लगती है। अच्छी बात यह है कि कुछ सेटिंग और टिप्स को फॉलो करने से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इस टेक गाइड में काम के टिप्स बताए गए हैं, जिन्हें अपनाने से कॉल एंड की परेशानी को फिक्स किया जा सकता है। आइए नीचे जानते हैं विस्तार से… और पढें: आपका स्मार्टफोन असली है या नकली? घर बैठे ऐसे करें तुरंत पता!
अगर आपकी कॉल बीच में कट जाती है, तो परेशान न हो। फोन में सबसे पहले नेटवर्क चेक करों। यदि टावर कम हैं, तो इसे फिक्स करने करने के लिए सबसे पहले सेटिंग में जाएं। यहां मोबाइल नटवर्क में जाकर नेटवर्क को रीसेट करें। इससे डिवाइस पहले की तरह नेटवर्क पकड़ने लगेगा। फिर भी समस्या आ रही है, तो सिम निकालकर दोबारा लगाएं। और पढें: इन छोटी-छोटी गलतियों से कम हो जाती है Android फोन की लाइफ, आज ही करें सुधार
कई बार पुराने सॉफ्टवेयर के कारण फोन में नेटवर्क की समस्या आती है। इसलिए अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। इससे कॉल ड्रॉप की परेशानी खत्म हो जाएगी और स्मार्टफोन पहले की तरह काम करने लगेगा। और पढें: पुराना हो गया है स्मार्टफोन, इन खास तरीकों से बनाएं बिल्कुल नया जैसा
आपके फोन में लगातार कॉल ड्रॉप की समस्या आ रही है, तो अपने फोन को रीस्टार्ट करें। इससे नेटवर्क में आए बग्स साफ हो जाएंगे और डिवाइस पहले की तरह पूरे नेटवर्क पकड़ने लगेगा।
कॉल एंड की प्रॉब्लम को वाई-फाई कॉलिंग से फिक्स किया जा सकता है। इस कॉलिंग के एक्टिव होने से नेटवर्क बूस्ट हो जाता है और बिना रुकावट के कॉलिंग की जा सकती है। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाकर मोबाइल नेटवर्क में जाएं। फिर वाई-फाई कॉलिंग को ऑन करें।
गाइड में ऊपर बताए गए सभी टिप्स को फॉलो करने के बाद भी कॉल एंड की समस्या आ रही है, तो अपने ऑपरेटर के कस्टमर केयर पर कॉल करके इसकी शिकायत करें। यदि इसके बाद भी परेशानी बनी हुई है, तो दूसरी टेलीकॉम कंपनी की सिम पर शिफ्ट हो जाएं।
कई बार गलत नेटवर्क मोड के कारण कॉलिंग करने में समस्या आती है। इसे ठीक करने के लिए नेटवर्क की सेटिंग में जाकर VoLTE फीचर को ऑन करें। इससे आपका फोन एरिया में मौजूद सबसे मजबूत नेटवर्क से जुड़ जाएगा और कॉल की क्वालिटी भी बेहतर होगी।
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