अब कोई नहीं कर पाएगा आपकी Instagram फोटो का AI से गलत इस्तेमाल, Meta ने बंद किया ये विवादित फीचर

मेटा ने फाइनली Muse Image के सबसे विवादित AI फीचर को बंद कर दिया है। इस फीचर की मदद से कोई भी किसी के पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग करके उसकी AI इमेज बना सकता था या उसे बदल सकता था। इसके लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर प्राइवेसी को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया। इसके बाद कंपनी ने माना कि यह फैसला सही नहीं था और अब इस सुविधा को हटा दिया गया है। लेकिन आपको बता दें Muse Image के बाकी AI फीचर पहले के जैसे उपलब्ध रहेंगे। और पढें: Meta ने लॉन्च किया नया AI इमेज जनरेटर, लेकिन फीचर आते ही शुरू हुआ विवाद

कंपनी ने क्या कहा?

कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि इस फीचर का मकसद लोगों को एक क्रिएटिव टूल देना था और उन्हें यह कंट्रोल देना था कि उनका पब्लिक अकाउंट का कंटेंट AI के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। लेकिन लोगों को ये फीचर बिल्कुल पसंद नहीं आया। यूजर्स से मिले फीडबैक के बाद कंपनी ने इस फीचर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

इस AI फीचर को लेकर क्यों विवाद हो रहा था?

Muse Image के फोटो टैगिंग फीचर की मदद से आप किसी के भी पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट में जाकर AI की मदद से उसकी फोटो से छेड़छाड़ कर सकते थे और दूसरी इमेज बना सकते थे। सबसे बड़ी बात थी कि अगर किसी ने आपकी प्रोफाइल का इस्तेमाल करके AI इमेज बनाई, तो उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता था। इतना ही नहीं, ये फीचर डिफॉल्ट रूप से ऑन रहता था। यानी यूजर्स को खुद सेटिंग्स में जाकर इसे बंद करना पड़ता था।

इसके बंद होने से क्या बदलाव आया?

अब आप किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग करके उसकी फोटो को AI से बदलने की कोशिश करेंगे, तो चैटबॉट ऐसा नहीं करने देगा। इसके साथ ही मेटा ने इंस्टाग्राम की सेटिंग्स से ‘Allow people to reuse your content on Instagram and with AI features on Meta’ वाला ऑप्शन भी हटा दिया है। कंपनी का कहना है कि वह आगे इस AI फीचर्स को और बेहतर बनाने पर काम करेगी।

Add Techlusive as a Preferred Source

इस फीचर का विरोध सिर्फ हम जैसे आम यूजर्स के अलावा हॉलीवुड में टॉम क्रूज, जेंडाया और मेरिल स्ट्रीप जैसे बड़े सितारों का काम संभालने वाली बड़ी एजेंसी Creative Artists Agency (CAA) ने भी किया। एजेंसी का कहना था कि AI में किसी की तस्वीर इस्तेमाल करने की अनुमति डिफॉल्ट रूप से बंद होनी चाहिए, न कि पहले से चालू।

मेटा के और कौन-से फीचर्स पर हो चुका है विवाद?