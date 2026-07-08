Noise REP Band भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इस बैंड को स्क्रीन-लेस डिजाइन के साथ पेश किया है। यह बैंड बिना स्क्रीन के यूजर्स की हेल्थ पर 24/7 नजर रखता है। डेटा को आप NoiseFit companion app के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं। कंपनी ने इस बैंड को कई कलर ऑप्शन में पेश किया है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें हेल्ख ट्रैकिंग फीचर्स के अलावा डुअल टोन स्ट्रैप दिया गया है। पानी आदि के बचाव के लिए इसमें 5 ATM सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह बैंड सिंगल चार्ज पर 10 दिन तक की यूसेज प्रोवाइड करता है। आइए जानते हैं इस बैंड की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Work From Home करते हो? ये 8 गैजेट्स आपके पास होने ही चाहिए

Noise REP Band: Price in India, Availability

कंपनी ने Noise REP Band को 9,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। इस बैंड को आप कंपनी की साइट के अलावा Amazon व Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। इसके अलावा, इसमें आपको 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें Vivid orange, Navy blue, Classic black और Sand beige आदि शामिल है। बैंक की प्री-बुकिंग आज 8 जुलाई से शुरू हो चुकी है। और पढें: 2000 से कम में आने वाले धाकड़ Earbuds, शानदार डिजाइन के साथ मिलेगी जबरदस्त साउंड

Noise REP Band: Specifications

डिजाइन की बात करें, तो Noise REP Band में लाइटवेट स्क्रीन-लेस डिजाइन दिया गया है। यह बैंड ऑल-डे वियर कंफर्ट डिजाइन के साथ आता है, जो कि हेल्थ ट्रैकिंग व लॉन्ग बैटरी लाइफ से लैस है। इसमें डुअल-फिनिश डिजाइन दिया गया है, जिसके साथ stainless steel body दी गई है। इसक अलावा, यह 5ATM वॉटर रसिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है, जो कि वर्कआउट के दौरान पसीने से इसे खराब होने से रोकता है। कंपनी का दावा है कि यह बैंड सिंगल चार्ज पर 10 दिन तक की बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है।

इस बैंड में कंपनी ने ऑप्टिकल सेंसर सिस्टम दिया है, जो कि यूजर्स का डेटा कलेक्ट करेगा। ज्यादातर वियरेबल लिमिटेड डेटासेट्स पर ट्रेन होने हैं, लेकिन यह बैंड Fitzpatrick स्किन टाइप II से VI तक के लोगों के हार्ट को लगातार ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बैंड मोशन रिलेटेड इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हरे, लाल और इन्फ्रारेड एलईडी ऑप्टिकल व circular multi-photodiode का इस्तेमाल करता है।

एक्टिविटी के लिए बैंड में 6-axis motion मोशन सेंसर मिलत है, जिसमें 3 axis Accelerometer और 3 axis gyroscope शामिल है। इसके अलावा, फिटनेस के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम दिया गया है, जो कि ऑटोमैटिकली रनिनिंग, वॉकिंग, साइकलिंग जैसे आउटडोर व इंडोर एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लेता है। ट्रैकिंग एक्यूरेसी के लिए इसमें फिल्टर भी दिया गया है, जो फालतू के मौशन को ट्रैक नहीं करता।

Add Techlusive as a Preferred Source

ओवरऑल हेल्थ फीचर्स की बात करें, तो इसमें Heart rate, heart rate variability (HRV), recovery score, sleep analysis, stress tracking, SpO₂, VO₂ estimates, respiratory rate, stamina और effort metrics मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन सभी डेटा को आप NoiseFit App के जरिए अपने एंड्रॉइड व आईओएसी डिवाइस में एक्सेस कर सकेंगे।