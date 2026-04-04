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पुराना हो गया है स्मार्टफोन, इन खास तरीकों से बनाएं बिल्कुल नया जैसा

नया फोन हर कोई खरीदना चाहता है, लेकिन बजट न होने की वजह से लोगों को डिवाइस खरीदने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। हालांकि, कई तरीके हैं, जिनसे पुराने फोन को नया जैसा बनाया जा सकता है। नीचे जानते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 04, 2026, 03:06 PM (IST)

Redmi 15A

photo icon Redmi 15A 5G came as a budget smartphone with a large display and long battery life.

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How to make your old phone in new: आपका स्मार्टफोन पुराना हो गया है, लेकिन नया खरीदने का बजट नहीं है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हम आपको इस खबर में कुछ तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने पुराने फोन को नया जैसा बना सकेंगे। इससे आपको अपने स्मार्टफोन से नए डिवाइस की फील आएगी और आपको अधिक पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे। आइए जानते हैं… news और पढें: Flipkart Big Bachat Days हुई शुरू, AC से लेकर TV तक सब कुछ मिल रहा सस्ता

OS करें अपडेट

अगर आपके स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना है, तो डिवाइस लैग करेगा और आउटडेटेड फील आएगी। इसके लिए आप अपने फोन के सॉफ्टवेयर को जरूर अपडेट करें। इससे डिवाइस नया जैसा हो जाएगा। स्मूथ काम करेगा। साथ ही, आपको नए-नए फीचर्स भी इस्तेमाल करने को मिलेंगे। डिवाइस की सिक्योरिटी एन्हांस हो जाएगी। news और पढें: Android यूजर्स के लिए बड़ा खतरा, ये मैलवेयर चुपचाप कर सकता है आपके फोन पर पूरा कंट्रोल, जानें क्या करें

Wallpaper

वॉलपेपर बदलने से स्मार्टफोन को नया लुक दिया जा सकता है, जिससे नए डिवाइस जैसी फील मिलेगी। गूगल प्ले-स्टोर पर ढेरों वॉलपेपर ऐप मौजूद हैं, जहां से आप अलग-अलग प्रकार के वॉलपेपर डाउनलोड करके अपने फोन की होम स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं। news और पढें: Redmi K90 Ultra के लॉन्च से पहले लीक हुए फीचर्स, 3C Certification Database पर आया नजर

Theme

एंड्रॉइड फोन की सबसे बड़ी खूबी है कि आप इसकी थीम बदल सकते हैं। शाओमी, वीवो और ओप्पो जैसी कंपनियों के फोन में विभिन्न डिजाइन व कलर वाली आकर्षक थीम मिलती हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करके सेट कर सकते हैं। इससे आपके फोन के आइकन से लेकर होम स्क्रीन तक का लेआउट बदल जाएगा।

Phone Cover

एक ही फोन कवर को लंबे समय तक इस्तेमाल करने से वह गंदा हो जाता है। उसका रंग उड़ने लगता है। आप ट्रांसपेरेंट कवर यूज करते हैं, तो वह समय के साथ पीला पड़ने लगता है, जिससे वह उबाऊ हो जाता है। मार्केट में सिलिकॉन, प्लास्टिक, ग्लास फिनिश से लेकर कस्टम फोन कवर मिलते हैं। इनके इस्तेमाल से आपको अपना फोन नया जैसा फील होगा।

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Custom Skin

आप फोन के लिए बैक कवर नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप बाजार में उपलब्ध कस्टम स्किन का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके फोन को नया लुक मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इन स्किन का वजन बिल्कुल भी नहीं होता है, जिससे फोन भारी नहीं लगता है।