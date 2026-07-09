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दोस्त का जन्मदिन भूलने नहीं देगा WhatsApp, ला रहा खास Birthday Notification फीचर!

WhatsApp जल्द ही अपने यूजर्स के लिए काम का फीचर ला सकता है। यह फीचर आपको अपने दोस्त का बर्थडे भूलने नहीं देगा। यहां जानें कैसे काम करेगा यह फीचर।

Published By: Manisha | Published: Jul 09, 2026, 08:23 PM (IST)

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WhatsApp अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इन दिनों एक खास फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। यह फीचर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए काम का साबित होने वाला है, जो अक्सर अपने दोस्तों व परिवारवालों का बर्थडे भूल जाते हैं और उनकी नराजगी का सामना करते हैं। आपकी इसी परेशानी को जल्द ही व्हाट्सऐप दूर करने वाला है। रिपोर्ट की मानें, तो व्हाट्सऐप जल्द Birthday Notification नाम का फीचर लेकर आने वाला है, जो कि उन्हें उनके कॉन्टेक्ट्स के बर्थडे भूलने नहीं देगा। आइए जानते हैं व्हाट्सऐप का यह फीचर कैसे काम करेगा। news और पढें: WhatsApp Boss Scam: स्कैमर्स के निशाने पर हैं नौकरीपेशा लोग, .ZIP files भूलकर भी न करें डाउनलोड

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो WhatsApp for Android Beta 2.26.27.3 अपडेट में एक नया फीचर देखने को मिला है। इस फीचर का नाम Birthday Notification है, जो कि व्हाट्सऐप यूजर्स को उनके कॉन्टेक्स के बर्थडे भूलने नहीं देगा। यह एक इन-ऐप नोटिफिकेशन फीचर होगा, जिसमें यदि आपके किसी व्हाट्सऐप कॉन्टेक्ट का बर्थडे होगा, तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगा। news और पढें: WhatsApp Username बनाते समय इन बातों का नहीं रखा ध्यान, बाद में पड़ेगा पछताना


इसके अलावा, कंपनी बर्थडे नोटिफिकेशन के लिए नया डेडिकेटेड सेक्शन भी पेश करने वाली है, जिसमें आपके सभी कॉन्टेक्ट्स के बर्थडे की लिस्ट देखने को मिलेगी। आपको बता दें, व्हाट्सऐप पर एज वेरिफिकेशन के लिए बर्थ डेट कलेक्ट की जाती है… इसी के आधार अब कंपनी आपको अपने करीबियों के बर्थडे याद रखने में भी मदद करेगी।

स्क्रीनशॉट

रिपोर्ट में इस नए फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। स्क्रीनशॉट में फीचर से जुड़ी ज्यादा जानकारी रिवील नहीं की गई है। इसमें बस आप व्हाट्सऐप का अपकमिंग सेक्शन देख सकते हैं, जिसमें Birthdays लिखा हुआ है। उम्मीद की जा सकती है कि इस सेक्शन में कॉन्टेक्स के बर्थडे देखने को मिल सकते हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हाट्सऐप सिर्फ उन्हीं लोगों के बर्थडे दिखाएगा, जिन लोगों ने अपने बर्थ डेट व्हाट्सऐप के साथ शेयर की हो। उदाहरण के तौर पर यदि आपने अभी तक व्हाट्सऐप को अपनी बर्थ डेट नहीं बताई है, तो उसके पास आपके जन्मदिन का डेटा मौजूद नहीं होगा।

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फिलहाल, व्हाट्सऐप का यह फीचर डेवलपमिंग स्टेज में है। ऐसे में हो सकता है कि लॉन्चिंग तक यह फीचर कई नए अपग्रेड्स के साथ पेश किया जा सके। फिलहाल, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने इस संबंध में किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी रिवील नहीं की है।