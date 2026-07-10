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ASUS Vivobook 14 और Vivobook 15 लैपटॉप Intel Core 7 Series 3 प्रोसेसर के साथ लॉन्च, जानें कीमत

ASUS Vivobook 14 और Vivobook 15 भारत में लॉन्च हो गए हैं, जिसमें आपको Intel Core 7 Series 3 चिप मिलेगी। लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी इन लैपटॉप के साथ 100GB क्लाउड स्टोरेज भी फ्री दे रही है। जानें कीमत।

Published By: Manisha | Published: Jul 10, 2026, 04:06 PM (IST)

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ASUS Vivobook 14 और Vivobook 15 लैपटॉप भारत में लॉन्च हो गए हैं। कंपनी ने इन लैपटॉप्स को Intel Core 7 Series 3 प्रोसेसर के साथ पेश किया है। अन्य फीचर्स की बात करें, तो दोनों ही लैपटॉप्स में 17 TOPS तक NPU दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इनमें 720p HD कैमरा मिलता है, जिसके साथ प्राइवेसी शटर मौजूद है। इसमें 42WHrs बैटरी दी गई है। इन लैपटॉप के साथ यूजर्स को ऑन-डिवाइस एआई फीचर्स का एक्सेस मिलेगा। आइए जानते हैं इनकी कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: Amazon Prime Day Sale 2026 में लैपटॉप पर मिल बड़ा डिस्काउंट, देखें फीचर्स और कीमत

ASUS Vivobook 14 and Vivobook 15 Price and Availability

कंपनी ने Vivobook 15 (X1504MA) को 75,990 रुपये में लॉन्च किया है। इसे आप ASUS Exclusive Stores, Reliance Digital, Croma, Vijay Sales, ASUS eShop, Amazon, Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। वहीं, दूसरी ओर Vivobook 14 (X1404MA) की कीमत 1,07,990 रुपये है, जिसे आप 26 जुलाई से ASUS Exclusive Stores व ASUS eShop से खरीद सकेंगे। ऑफर की बात करें, तो इन लैपटॉप को खरीदनेवाले ग्राहकों को Microsoft Office Home 2024 और 1 साल तक 100GB OneDrive cloud स्टोरेज फ्री मिलेगी। इनमें आपको Cool Silver, Terra Cotta और Quiet Blue कलर ऑप्शन मिलते हैं। news और पढें: Asus Vivobook 15 (2026) लैपटॉप Intel Core 5 Series 3 CPU के साथ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

ASUS Vivobook 14 and Vivobook 15 Specifications

फीचर्स की बात करें, तो Vivobook 14 में आपको 14 इंच की स्क्रीन मिलती है। वहीं, Vivobook 15 में 15 इंच की स्क्रीन दी गई है। ये दोनों ही FHD IPS डिस्प्ले हैं। इनमें आपको 250 Nits ब्राइटनेस मिलती है। साथ ही इनमें 84% screen-to-body ratio दिया गया है। इसके अलावा, ये दोनों ही लैपटॉप मॉडल्स Intel Core 7 350 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ कंपनी ने NPU दिया है जो कि ऑन डिवाइस एआई टास्क के लिए 17 TOPS डिलीवर करता है।

इसके साथ आपको 16GB DDR5 RAM व 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD स्टोरेज दी गई है। साथ ही लैपटॉप Windows 11 Home पर काम करता है। ग्राफिक्स के लिए इसमें Intel Graphics दिया गया है।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इन लैपटॉप के फ्रंट में 720p वेबकैम दिए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको USB Type-C, Type-A ports के साथ 3.5mm audio jack भी दिया गया है। इनकी बैटरी 42Wh और 45Wh तक की हैं।

फीचर ASUS Vivobook 14 ASUS Vivobook 15
डिस्प्ले 14-इंच FHD IPS 15-इंच FHD IPS
ब्राइटनेस 250 nits 250 nits
स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 84% 84%
प्रोसेसर Intel Core 7 350 Intel Core 7 350
NPU (AI Performance) 17 TOPS (On-device AI) 17 TOPS (On-device AI)
ग्राफिक्स Intel Graphics Intel Graphics
रैम 16GB DDR5 16GB DDR5
स्टोरेज 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD
ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home Windows 11 Home
वेबकैम 720p HD 720p HD
फिंगरप्रिंट सेंसर हां हां
पोर्ट्स USB Type-C, USB Type-A, 3.5mm Audio Jack USB Type-C, USB Type-A, 3.5mm Audio Jack
बैटरी 42Wh 45Wh