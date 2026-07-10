Published By: Manisha | Published: Jul 10, 2026, 12:56 PM (IST)
Netflix Free: ओटीटी के जमाने में अगर आपने अभी तक Netflix का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, तो अब आपके लिए एक खुशखबरी है। दरअसल, नेटफ्लिक्स कुछ यूजर्स को 30 दिन तक का फ्री नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है। कई यूजर्स ने दावा किया है कि उन्हें साइन-अप करते हुए 30-Day Trial Subscription का ऑफर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए उन्हें 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रीमिंग कंपनी ने इस ऑफर को चुनिंदा लोगों व रीजन के लिए लाइव किया है। आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है कि कंपनी ने इस तरह का ऑफर निकाला हो। इससे पहले भी कंपनी फ्री ट्रायल ऑफर लेकर आती थी, लेकिन साल 2020 में इस ग्लोबली बंद कर दिया गया था। वहींस, अब 6 साल बाद एक बार फिर कंपनी कथित तौर पर यह ऑफर लेकर आ चुकी है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: OTT से हटाई गई Satluj फिल्म, फिर Telegram पर कैसे पहुंची, लोग धड़ल्ले से कर रहे Download, जानें वजह
Netflix ने अपने Help Centre के जरिए Netflix Free Trial की जानकारी को कंफर्म किया है। पोस्ट के मुताबिक, कंपनी इन दिनों लिमिटेड फ्री ट्रायल ऑफर लेकर आई है, जो कि चुनिंदा देशों में सिर्फ नए यूजर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। और पढें: सरकार ने Telegram को भेजा नोटिस, बस 15 दिन में देना होगा जवाब
आपको यह ऑफर मिलेगा या नहीं इसे जानने के लिए आपको नया नेटफ्लिक्स अकाउंट बनाना होगा। जैसे ही आप नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन-अप करेंगे, तो यदि आप ऑफर के लिए एलिजिबल हुए तो आपको साइन-अप के दौरान ही फ्री ट्रायल का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर साइन-अप करते हुए आपको फ्री ट्रायल का ऑप्शन नहीं दिखा, तो इसका मतलब यह है कि आपके डिवाइस या फिर लोकेशन पर फिलहाल यह ऑफर रिलीज नहीं हुआ है। और पढें: Airtel का नया प्लान, FIFA फैन्स को मिलेगा फ्री ZEE5 ओटीटी सब्सक्रिप्शन
ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रायल ड्यूरेशन अकाउंट के आधार पर अलग-अलग भी हो सकती है। जी हां, जहां कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें 30 दिन का फ्री नेटफ्लिक्स ट्रायल मिल रहा है… तो कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर करके जानकारी दी कि उन्हें 14 दिन का फ्री ट्रायल प्राप्त हुआ है।
1. सबसे पहले अपने फोन में Netflix app डाउनलोड कर लें।
2. इसके बाद नया अकाउंट बनाने के लिए अपना ईमेल आईडी डालें।
3. आईडी डालने के बाद जब आप साइन-अप करेंगे, तो आपको “Try 30 days for ₹0” या फिर “14-day free trial” ऑफर दिखेगा। कई यूजर्स को इस दौरान कोई ऑफर नहीं दिखा, जिसका मतलब वो इस ऑफर के लिए एलिजेबल नहीं हैं।
4. ऑफर चुनने के बाद पेमेंट का जरिया डालें। आप कार्ड व UPI के जरिए ट्रायल खत्म होने के बाद पेमेंट करके सर्विस को आगे इन्जॉय कर सकते हैं।
जैसे कि हमने बताया यह पहली बार नहीं है कि नेटफ्लिक्स ऐसा कोई ऑफर लेकर आया हो। कंपनी 6 साल पहले भी ऐसा ऑफर लेकर आती थी, लेकिन साल 2020 में कंपनी ने इस ऑफर को बंद कर दिया था।
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