Published By: Manisha | Published: Jul 10, 2026, 08:14 PM (IST)
SIR Form Download: देश में SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 16 राज्य व 3 केंद्र शामित प्रदेशों में हो रही है। दरअसल, इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य भारत की वर्तमान मतदाता सूची में सुधार लाकर इसे अपडेट करना है। इसी के लिए BLO घर-घर जाकर SIR फॉर्म बांट रहे हैं, जिसे आपको सही जानकारी के साथ भरकर सबमिट करना होगा। इसके बाद यदि आपके द्वारा भरी जानकारी सही निकलेगी, तो आपका नाम पास हो जाएगा। वहीं, अगर जानकारी पूरी नहीं हुई, तो आपको नोटिस भेजा जाएगा जिसके बाद आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में रखने के लिए कुछ चुनिंदा डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में जाकर दिखाने होंगे।
इतनी खबर फैलने के बाद हर कोई अब इस फॉर्म को भरने की हड़बड़ी में लग गया है। कुछ लोगों की शिकायत है कि उनके घर अभी तक SIR फॉर्म पहुंचा ही नहीं है… इसके लिए वो अपने एरिया के BLO (Booth Level Officer) का नंबर ढूंढने व उनके ऑफिस के चक्कर भी लगाने लग गए हैं। हालांकि, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद घर बैठे अपना SIR फॉर्म ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। आज हम इस आर्टिकल मे आपको इसी तरीके की जानकारी देने जा रहे हैं।
1. SIR फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए आप अपने राज्य की CEO (Chief Electoral Officer) वेबसाइट पर जा सकते हैं।
2. साइट ओपन होने के बाद आपको SIR 2026 या Special Intensive Revision 2026 बैनर पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद Enumeration Form वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
4. यहां आपको फॉर्म मिल जाएगा, जिसके बाद इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकेंगे।
1. सबसे पहले Voter Service Portal ओपन कर लें या फिर फोन में ECINET Mobile ऐप ओपन करें।
2. यहां आपको View Registration Form वाले सेक्शन में जाना है।
3. यहां भी आपको Enumeration Form चुनना है।
4. अब अपनी पसंदीदा भाषा में फॉर्म को चुनकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।
1. अक्सर लोग फॉर्म भरते हुए गलत जन्म तिथि डाल देते हैं।
2. इसके अलावा, गलत पता डालने की वजह से भी आपका आवदेन रद्द किया जा सकता है।
3. सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड न करना।
4. बिना फॉर्म क्रोस-चेक किए सबमिट कर देना। कई बार फॉर्म भरते हुए कुछ गलती हो जाती है, जिसकी सबमिट करने से पहले आपको जरूर ढूंढना चाहिए।
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