आपका स्मार्टफोन असली है या नकली? घर बैठे ऐसे करें तुरंत पता!

आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन बाजार में स्मार्टफोन की बढ़ती मांग के साथ नकली और डुप्लीकेट फोन का कारोबार भी तेजी से बढ़ा है। कई बार नकली फोन देखने में बिल्कुल असली मॉडल जैसे लगते हैं, जिससे आम ग्राहक आसानी से धोखा खा सकता है। ऐसे फोन में अक्सर कम क्वालिटी वाले पार्ट्स और बदला हुआ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, जो बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। अगर आपने नया स्मार्टफोन खरीदा है, तो कुछ आसान तरीकों से घर बैठे ही उसकी जांच कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपका फोन असली है या नकली। आइए जानते हैं… और पढें: सेकंड हैंड मोबाइल लेते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, बस 2 मिनट में जानें फोन चोरी का है या नहीं

IMEI नंबर कैसे चेक करें?

हर स्मार्टफोन का एक यूनिक IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर होता है, जो उसकी पहचान बताता है। IMEI नंबर देखने के लिए फोन के डायलर में *#06# टाइप करें। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले IMEI नंबर को फोन के बॉक्स और डिवाइस पर लगे स्टिकर से मिलाएं। अगर तीनों जगह नंबर एक जैसे हैं तो फोन असली है, लेकिन अगर नंबर अलग-अलग हैं, तो यह नकली या छेड़छाड़ किए गए फोन का संकेत हो सकता है। आप IMEI नंबर को ऑनलाइन वेबसाइट या कंपनी की ग्राहक सेवा के जरिए भी Verify कर सकते हैं। और पढें: Smartphone Buying Tips: ये 5 फीचर्स वाले स्मार्टफोन, बिल्कुल न खरीदें

हार्डवेयर जानकारी जांचने वाले ऐप्स का यूज करें

फोन की असली पहचान जानने के लिए किसी Hardware Info App को डाउनलोड करें। यह ऐप आपके फोन के प्रोसेसर, RAM, स्टोरेज, कैमरा और बैटरी जैसी जानकारी दिखाएगा। इसके बाद इन स्पेसिफिकेशन्स की तुलना कंपनी की आधिकारिक जानकारी से करें। अगर फोन में बताए गए फीचर्स और वास्तविक हार्डवेयर में अंतर दिखाई देता है, जैसे कम RAM या अलग प्रोसेसर, तो फोन नकली होने की संभावना हो सकती है।

फोन के सॉफ्टवेयर को ध्यान से देखें

नकली स्मार्टफोन देखने में असली जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर अक्सर उनकी सच्चाई बता देता है। फोन की Settings खोलकर सभी मेनू और फीचर्स को ध्यान से देखें। अगर आइकन अजीब दिखें, मेनू अलग तरह के हों, बार-बार Ads दिखाई दें या कुछ जरूरी ऐप्स गायब हों, तो यह शक की बात हो सकती है। असली स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर आमतौर पर स्मूथ और व्यवस्थित होता है, जबकि नकली फोन में कई गड़बड़ियां देखने को मिल सकती हैं।

स्मार्टफोन की बॉडी और डिजाइन की जांच करें

फोन को हाथ में लेकर उसकी क्वालिटी को ध्यान से परखें। सबसे पहले बटन दबाकर देखें कि वे मजबूत हैं या ढीले महसूस होते हैं। फोन के किनारों, फ्रेम और स्क्रीन के चारों तरफ के हिस्सों को देखें कि कहीं कोई असमानता, डेंट या खराब फिनिशिंग तो नहीं है। कंपनी के Logo पर भी ध्यान दें, क्योंकि नकली फोन में लोगो का डिजाइन या प्रिंट थोड़ा अलग हो सकता है। कैमरा मॉड्यूल टेढ़ा होना या प्लास्टिक का सस्ता महसूस होना भी नकली या रिफर्बिश्ड डिवाइस की पहचान हो सकती है।

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हमेशा Reliable Seller से खरीदारी करें

नकली स्मार्टफोन से बचने का सबसे आसान तरीका है कि फोन हमेशा कंपनी के Official Store, Authorized Dealer या Online Platform से खरीदें। अगर कोई फोन Market Price से काफी सस्ता मिल रहा है, तो सावधान हो जाएं क्योंकि ऐसे ऑफर अक्सर धोखाधड़ी साबित होते हैं। खरीदारी से पहले थोड़ी जांच-पड़ताल करने से आप भविष्य में होने वाले नुकसान और परेशानी से बच सकते हैं।