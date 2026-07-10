Airplane Mode Vs Do Not Disturb: कौन-सा फीचर बचाता है ज्यादा बैटरी, जानिए यहां

Published By: Ajay Verma | Published: Jul 10, 2026, 10:06 AM (IST)
Airplane मोड और Do Not Disturb दोनों बहुत कॉमन फीचर हैं। इन दोनों का सपोर्ट सभी स्मार्टफोन्स में मिलता है। सबसे पहले एयरप्लेन मोड की बात करें, तो इस फीचर का इस्तेमाल फ्लाइट के दौरान किया जाता है। इससे डिवाइस के सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम स्मूथली काम करता है और उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। इसके साथ इस मोड का उपयोग नेटवर्क को रीसेट करने के लिए भी किया जाता है। और पढें: स्पैम कॉल्स और अनचाहे प्रमोशनल SMS से हैं परेशान? TRAI का यह App करेगा प्रॉब्लम सॉल्व
डू नॉट डिस्टर्ब फीचर की मदद से कॉल और मैसेज को साइलेंट किया जा सकता है। ज्यादातर यूजर्स इस फंक्शन का इस्तेमाल सोते समय या फिर मीटिंग के वक्त करते हैं। केवल सिग्नल रीस्टार्ट करने या नोटिफिकेशन ब्लॉक करने के लिए नहीं बल्कि बैटरी सेव करने के लिए भी इन दोनों फीचर को यूज किया जाता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि कौन-सा मोड अधिक बैटरी सेव करता है, तो इसका जवाब आपको इस खबर में मिलेगा। और पढें: Low Graphics पर गेम खेलते हैं? जानिए ये सही है या गलत?
एक्सपर्ट्स और टेक रिपोर्ट्स की मानें, तो एयरप्लेन मोड डू नॉट डिस्टर्ब के मुकाबले अधिक बैटरी सेव करता है, क्योंकि यह मोबाइल फोन के कनेक्टिविटी नेटवर्क, वाई-फाई और ब्लूटूथ को बंद कर देता है। इससे बैटरी की यूसेज कम हो जाती है और बैकअप टाइम बढ़ जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फोन का नेटवर्क सिस्टम लगातार सिग्नल सर्च करता रहता है, जिससे बैटरी लगातार काम करती रहती है।
डीएनडी यानी डू नॉट डिस्टर्ब एयरप्लेन मोड जितनी बैटरी सेव नहीं करता है। इस मोड के ऑन होने पर केवल कॉल, मैसेज और अन्य नोटिफिकेशन साइलेंट होती हैं। डिवाइस नोटिफिकेशन आने पर वाइब्रेट नहीं होता और न ही बैल रिंग होती है। फोन का नेटवर्क सिस्टम एक्टिव रहता है और बैकग्राउंड में ऐप काम करते रहते हैं। इस वजह से बैटरी अधिक खर्च होती है।
एयरप्लेन मोड और डू नॉट डिस्टर्ब दोनों काम के फीचर हैं। दोनों बैटरी की खपत को कम करते हैं। अगर आप ज्यादा बैटरी बचाना चाहते हैं, तो आपके लिए एयरप्लेन मोड बेहतर है। वहीं, आप सिर्फ नोटिफिकेशन को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो आप डीएनडी का उपयोग कर सकते हैं।
1. एयरप्लेन मोड का काम क्या है ?
Ans. एयरप्लेन मोड को फ्लाइट के लिए बनाया गया है। यह फोन के कनेक्टिविटी नेटवर्क को ब्लॉक करता है, जिससे प्लेन के नेविगेशन सिस्टम में कोई बाधा नहीं आती है।
2. DND फीचर को क्यों बनाया गया है ?
Ans. इस फंक्शन को डिस्टर्बेंस कम करने के लिए तैयार किया है। इसके एक्टिव होने पर कॉल और मैसेज जैसी नोटिफिकेशन बंद हो जाती है।
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