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FIFA World Cup 2026: Jio फुटबॉल लवर्स के लिए लाया नया प्लान, कॉलिंग के साथ मिलेगा 40GB सुपरफास्ट डेटा

FIFA World Cup 2026 के क्रेज को ध्यान में रखकर Jio ने टेलीकॉम बाजार में नया प्लान उतारा है, जिसमें Zee5 का एक्सेस मुफ्त में मिल रहा है। इसके साथ फ्री कॉलिंग भी मिल रही है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jul 10, 2026, 09:03 AM (IST)

JIO (15)
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FIFA World Cup 2026 को ध्यान में रखकर टेलीकॉम कंपनी Jio ने फुटलबॉल लवर्स के लिए खास प्लान लॉन्च किया है। यह वर्ल्ड कप फुटबॉल पैक है, जिसे JioFiber और Jio AirFiber यूजर्स के लिए लाया गया है। इस नए प्लान में 30GB से ज्यादा डेटा दिया जा रहा है। इसमें Zee5 FIFA WC26 का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, जिससे बिना रुकावट के सभी मैच देखे जा सकते हैं। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म पर मौजूद अन्य कंटेंट भी देखने को मिलेगा। news और पढें: यूजर्स के मजे कराएगा यह प्लान, मिलेंगे 15 OTT ऐप फ्री

Jio का नया प्लान

जियो के नए प्लान की कीमत 798 रुपये है। इस फुटबॉल पैक में 100Mbps की स्पीड से 40GB सुपरफास्ट डेटा दिया जा रहा है। इसके साथ प्लान में पूरे तीन महिने के लिए Zee5 FIFA WC26 और अन्य कंटेंट का एक्सेस मिल रहा है। इससे आप फुटबॉल मैच देखने के साथ वेब सीरीज, टीवी शोज और मूवी भी देख सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन को कूपन कोड के जरिए क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए आपको माय जियो ऐप में जाना होगा। news और पढें: Jio लाया नया 55 रुपये का प्लान, चलेगा पूरे 30 दिन

यह प्लान डेटा वाउचर की तरह काम करता है। यानी कि आप अपने मौजूदा ब्रॉडबैंड प्लान के साथ इस प्लान को एक्सट्रा प्लान के रूप में खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको प्लान बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लाइव मैच के साथ अन्य कंटेंट देख सकेंगे।

कहां मिलेगा यह Plan ?

रिलायंस जियो का यह प्लान ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लिस्ट है, जहां से इसे खरीदा जा सकता है। इन प्लेटफॉर्म के अलावा प्लान को कंपनी के ऑफिशियल स्टोर पर जाकर भी लिया जा सकता है।

मार्च में उतारा यह प्लान

आखिर में आपको बताते चलें कि जियो ने 798 रुपये वाले प्लान से पहले 365 रुपये वाले प्लान को टेलीकॉम बाजार में उतारा था। यह कंपनी के किफायती प्लान्स में से एक है। इसमें 30 दिन की वैधता दी जा रही है। इसमें 25 जीबी हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है। अगर डेटा लिमिट खत्म हो जाती है, तो स्पीड को घटाकर 64 केबीपीएस कर दिया जाएगा।

डेटा के अतिरिक्त प्लान में असीमित वॉइस कॉलिंग और रोज 100 SMS दिए जा रहे हैं। यही नहीं प्लान में JioHotstar का मोबाइल व टीवी सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। साथ ही, 18 महीने के लिए Google Gemini Pro पैक का फ्री एक्सेस भी मिल रहा है।

FAQs

1. जियो के नए प्लान का प्राइस क्या है ?
Ans. जियो के नए प्लान की कीमत 798 रुपये है।

2. इस प्लान में कितना डेटा मिल रहा है ?
Ans. यूजर्स को इस प्लान में 40GB डेटा दिया जा रहा है।

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3. किन यूजर्स के लिए नया प्लान लाया गया है ?
Ans. इस प्लान को जियो फाइबर और जियो एयरफाइबर यूजर्स के लिए लाया गया है।