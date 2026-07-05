Redmi Pad 2 Pro 5G Review: पैसे वसूल है या नहीं? खरीदने से पहले जान लें

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 05, 2026, 01:36 PM (IST)
Redmi Pad 2 Pro 5G एक Android टैबलेट है, जो कम कीमत में बड़ी स्क्रीन, अच्छी परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है। इस टैबलेट से आप पढ़ाई, ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लास, वीडियो स्ट्रीमिंग और रोजमर्रा के कई काम आसानी से कर सकते हैं। और पढें: 12000mAh बैटरी वाले Redmi Pad 2 Pro 5G की सेल भारत में शुरू, ऐसे होगी 2000 की बचत
ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह टैबलेट अपनी कीमत के हिसाब से सही वैल्यू देता है? इस रिव्यू में हम इसके डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे… और पढें: Redmi Pad 2 Pro 5G टैब 12,000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
Redmi Pad 2 Pro 5G का डिजाइन काफी प्रीमियम और स्लिम है। इसका साइज 279.80 x 181.65 x 7.5mm है और वजन 620 ग्राम है। यह टैबलेट मेटल यूनिबॉडी डिजाइन के साथ आता है, जिससे यह मजबूत होने के साथ देखने में भी शानदार लगता है, हालांकि वजन थोड़ा ज्यादा है और लंबे समय तक वीडियो देखने या पढ़ने के दौरान इसे पकड़ना आसान नहीं है।
यह टैबलेट Graphite Grey और Quick Silver कलर्स में आता है। Quick Silver वेरिएंट देखने में प्रीमियम लगता है और इस पर उंगलियों के निशान भी कम पड़ते हैं। 5G मॉडल के पीछे टू-टोन डिजाइन और हल्का टेक्सचर्ड फिनिश दिया गया है। ये टैबलेट IP53 रेटिंग से भी लैस है।
Redmi Pad 2 Pro 5G के साथ कंपनी ने अलग से कीबोर्ड और स्मार्ट पेन का भी सपोर्ट दिया है। कीबोर्ड मैग्नेटिक केस के साथ आता है, Bluetooth के जरिए कनेक्ट होता है और USB Type-C से चार्ज होता है। कीबोर्ड से टाइपिंग करते वक्त लैपटॉप जैसा ही फील होता है, लेकिन इसमें बैकलाइट और ट्रैकपैड नहीं मिलता।
Redmi Pad 2 Pro 5G में 12.1-inch की 2.5K IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 2560 x 1600 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इस टैबलेट में स्क्रॉलिंग, मल्टीटास्किंग और ऐप्स के बीच स्विच करना काफी स्मूद लगता है।
वीडियो देखने, वेब ब्राउजिंग और नॉर्मल गेमिंग के लिए इसकी डिस्प्ले काफी अच्छी है। स्क्रीन की ब्राइटनेस इंडोर में इस्तेमाल के लिए बेहतर है, लेकिन धूप में स्क्रीन को देखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है।
Redmi Pad 2 Pro 5G में Dolby Atmos सपोर्ट के साथ चार स्पीकर दिए गए हैं। वीडियो देखने, म्यूजिक सुनने और गेम खेलने के दौरान आवाज तेज और साफ सुनाई देती है। टैबलेट में 300% वॉल्यूम बूस्ट का ऑप्शन भी दिया गया है, इसे इस्तेमाल करने पर आवाज तो ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन साउंड की क्वालिटी थोड़ी बेकार लगेगी है।
Redmi Pad 2 Pro 5G में Android 15 Based HyperOS 2 दिया गया है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में इसका सॉफ्टवेयर काफी स्मूद है। Apps खोलना और एक App से दूसरे App पर स्विच करना बिना किसी रुकावट के हो जाता है। इस टैबलेट में Split Screen और Pop-Up Window जैसे फीचर मिलते हैं, जिनकी मदद से एक साथ दो या उससे ज्यादा Apps आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कंपनी इसमें 5 साल तक Android OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट दे रही है।
Redmi Pad 2 Pro 5G में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और 8GB LPDDR4X RAM और 256GB तक UFS 2.2 Storage दी है। एक साथ कई ऐप्स खोलने, Split Screen या Floating Window फीचर का इस्तेमाल करने पर भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहती है और किसी तरह का बड़ा लैग महसूस नहीं होता। ये टैबलेट रोजमर्रा के काम जैसे वेब ब्राउजिंग, वीडियो देखना, ऑनलाइन क्लास और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए काफी मजेदार है। गेमिंग की बात करें तो BGMI और GTA Vice City जैसे गेम मीडियम या हाई ग्राफिक्स सेटिंग पर आराम से चलते हैं।
इस टैबलेट की सबसे बड़ी खासियत इसकी 12,000mAh की बड़ी बैटरी है। नॉर्मल इस्तेमाल जैसे नोट्स बनाना, इंटरनेट चलाना, वीडियो देखना और ऑफिस से जुड़े काम करने पर यह टैबलेट आसानी से 16 से 18 घंटे तक स्क्रीन टाइम देता है। चार्जिंग की बात करें तो इसमें 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। ये टैबलेट 30 मिनट में लगभग 21% तक चार्ज हो जाता है, जबकि 0 से 100% चार्ज होने में करीब 2 घंटे 45 मिनट का समय लग जाता है।
Redmi Pad 2 Pro 5G अपनी कीमत के हिसाब से एक बेहतरीन Android टैबलेट है। इसमें बड़ी 12.1-inch की 120Hz डिस्प्ले, शानदार बैटरी बैकअप, स्मूद परफॉर्मेंस और कीबोर्ड-स्मार्ट पेन जैसे एक्सेसरीज का सपोर्ट मिलता है।
हालांकि इसकी 33W चार्जिंग स्पीड थोड़ी कम है और यह हैवी गेमिंग के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन ये टैबलेट पढ़ाई, वीडियो देखने, ऑनलाइन मीटिंग, वेब ब्राउजिंग और हल्के-फुल्के ऑफिस के काम के लिए परफेक्ट है।
कुल मिलाकर, अगर आप कम बजट में बड़ी स्क्रीन और बेहतर परफॉर्मेंस वाला Android टैबलेट चाहते हैं, तो Redmi Pad 2 Pro 5G एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप दूसरे ऑप्शन देखना चाहते हैं, तो OnePlus Pad Go 2 और Apple iPad पर भी देख सकते हैं।
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