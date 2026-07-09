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Truecaller के CEO ने आखिर क्यों कहा, भारत में SPAM कॉल्स की समस्या और खराब होने वाली है?

Truecaller और TRAI दोनों ही Anti-Spam System के कारण अब एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े हैं। ट्रूकॉलर के CEO ने एक बड़ा नोट लिखकर ट्राई के फैसले पर अपनी नराजगी जाहिर की है। यहां पढ़ें पूरी खबर।

Published By: Manisha | Published: Jul 09, 2026, 01:52 PM (IST)

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TRAI और Truecaller इन दिनों Anti-Spam System की वजह से आमने-सामने खड़ हो चुके हैं। डिजिटल इंडिया में पिछले काफी समय से स्पैम व फ्रॉड कॉल्स की समस्या देखने को मिल रही है। इसी से लड़ने के लिए ट्राई नए-नए नियम लेकर आता रहता है। कुछ समय पहले ही ट्राई एक नया नियम लेकर आया था, जिसमें कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए एक स्पेशल नंबर सीरीज 1400 और 1600 पेश की गई थी। जो भी बिजनेस, टेलीमार्केटिंग या फिर सर्विस कॉल होंगी.. उनका नंबर 1400 या फिर 1600 से शुरू होगा। ट्राई का कहना था कि इस तरह यूजर्स असली बिजनेस कॉल्स को पहचान सकेंगे। हालांकि, Truecaller इससे इतेफाक नहीं रखता। ट्रूकॉलर का कहना है कि इस तरह की सीरीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और स्पैम कॉल्स के केस पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: स्पैम कॉल्स और अनचाहे प्रमोशनल SMS से हैं परेशान? TRAI का यह App करेगा प्रॉब्लम सॉल्व

Truecaller के CEO Rishit Jhunjhunwala ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए TRAI के फैसले पर अपना विरोध जाहिर किया। इस पोस्ट की शुरुआत करते हुए उन्होंने जनता से एक सवाल पूछा… क्या आपने कभी सोचा है कि Spam Call भारत इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? असल में यह स्थिति और भी ज्यादा खराब होने वाली है… यहां जानें कैसे। news और पढें: Call कटने के बाद Truecaller Banner से हैं परेशान? ऐसे करें हमेशा के लिए रिमूव


इसके बाद उन्होंने बताया कि साल 2025 के अंत में TRAI ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें टेलीमार्केटिंग कॉल के लिए 1400 नंबर सीरीज और कंपनियों द्वारा सर्विस कॉल के लिए 1600 नंबर सीरीज इस्तेमाल करने को कहा गया था। यह सुनने में भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन असल में समस्या तब उत्पन्न हुई जब ट्राई ने ट्रूकॉलर को भी आदेश किया कि वो इस नंबर सीरीज को SPAM लेबल के साथ लिस्ट न करें।

8 महीनों में लाखों कॉल्स हुई Block

ट्रूलकॉलर ने ट्राई के इस फैसले पर अपनी नराजगी भी जाहिर की और बताया कि 1400 और 1600 नंबर सीरीज से आने वाली स्पैम कॉल्स का सिलसिला बढ़ता चला गया। 1 दिन में इन दोनों ही नंबर सीरीज के 51 मिलियन फोन कॉल्स को यूजर्स द्वारा इग्नोर किया जाता है। ट्रूकॉलर के डेटा की मानें, तो 1400 नंबर सीरीज से आने वाली कॉल्स को पिछले 8 महीने में 81 प्रतिशत यूजर्स द्वारा इग्नोर किया गया है। वहीं, 1600 सीरीज वाली कॉल को 79 प्रतिशत यूजर्स द्वारा उठाया नहीं गया है। अभी की बात करें, तो ट्रूकॉलर यूजर्स 1400 सीरीज के नंबर वाली 4 लाख से ज्यादा कॉल्स को ब्लॉक कर चुके हैं। वहीं, 1600 सीरीज वाली कॉल्स के साथ यह आंकड़ा 1.25 लाख का है।

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इसी के साथ उन्होंने अंत में ट्राई के लेटेस्ट मांग की भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने MEITY को कहा है कि कॉलर आईडी ऐप्स को कहा जाए कि 1400/1600 नंबर्स की जानकारी डिस्प्ले न करें। झुनझुनवाला का कहना है कि ट्रूकॉलर जैसे प्लेटफॉर्म हर दिन भारतीयों को स्पैम कॉल्स से बचने में मदद करते हैं। ऐसे में इस तरह की पाबंदी लगाना.. सीधे तौर पर गलत काम करने वालों को फायदा पहुंचाना है।