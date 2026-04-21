Sennheiser HD 480 Pro हेडफोन्स भारत में हुए लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

जर्मनी की ऑडियो कंपनी Sennheiser ने भारत में अपने नए प्रोफेशनल हेडफोन्स लॉन्च कर दिए हैं, जिनका नाम Sennheiser HD 480 Pro है। ये हेडफोन्स खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग और ऑडियो मॉनिटरिंग जैसे प्रोफेशनल काम करते हैं। कंपनी का दावा है कि इसमें बहुत ही सटीक और क्लियर साउंड आउटपुट मिलता है, जिससे म्यूजिक और ऑडियो एडिटिंग का अनुभव बेहतर हो जाता है। इसका डिजाइन लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए आरामदायक रखा गया है ताकि यूजर को थकान महसूस न हो।

कितनी है कीमत

कीमत की बात करें तो भारत में Sennheiser HD 480 Pro की शुरुआती कीमत 43,999 रुपये रखी गई है। इसके अलावा कंपनी ने इसका Plus वेरिएंट भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 47,999 रुपये है। दोनों मॉडल्स को कंपनी की Official Website और Authorized Retail Stores से खरीदा जा सकता है। स्टैंडर्ड वर्जन के साथ एक कैरींग बैग दिया जाता है, जबकि Plus वर्जन में ट्रैवल केस और कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मिलती हैं।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Sennheiser HD 480 Pro headphones में 38mm का डायनामिक ड्राइवर दिया गया है। यह 3Hz से लेकर 28,700Hz तक की वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज को सपोर्ट करता है, जिससे हर छोटे-बड़े साउंड डिटेल को साफ-साफ सुना जा सकता है। इसमें 107 dB तक की सेंसिटिविटी और 130 dB मैक्सिमम साउंड लेवल मिलता है। इसकी इम्पीडेंस 130 Ohms है, जो प्रोफेशनल ऑडियो इक्विपमेंट के साथ बेहतर काम करती है, साथ ही इसमें लो डिस्टॉर्शन टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे आवाज और भी क्लीन रहती है।

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डिजाइन और यूज में कितना आरामदायक

डिजाइन और यूजेबिलिटी के मामले में भी यह हेडफोन्स काफी एडवांस हैं। इसमें क्लोज्ड-बैक डिजाइन दिया गया है, जो बाहर के शोर को काफी हद तक रोक देता है। ईयरकप्स को लंबे समय तक पहनने के लिए आरामदायक बनाया गया है और हेडबैंड का प्रेशर समान रूप से फैलता है। खास बात यह है कि इसमें डिटैचेबल केबल दी गई है, जिसे दोनों तरफ से लगाया जा सकता है। केबल का कोइल्ड हिस्सा मूवमेंट के दौरान होने वाले शोर को कम करता है।