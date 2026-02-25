मार्च से बढ़ सकती है भारत में OnePlus 15R की कीमत, टिप्सटर का दावा

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 25, 2026, 10:39 AM (IST)
OnePlus ने दिसंबर 2025 में भारत में अपना नया स्मार्टफोन OnePlus 15R लॉन्च किया था। लॉन्च के समय 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट ₹47,999 में उपलब्ध था, जबकि 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट ₹52,999 में लॉन्च हुआ था, हालांकि अब चर्चा है कि इस मिड-फ्लैगशिप स्मार्टफोन की कीमत मार्च से बढ़ सकती है। और पढें: OnePlus 15R और OnePlus 15R Ace Edition आज भारत में होगा लॉन्च, जानें कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन
टिप्सटर अभिषेक यादव के अनुसार, OnePlus 15R के कुछ वेरिएंट की नई कीमतें सामने आ चुकी हैं। उनके ट्वीट के अनुसार, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट अब ₹51,999 में उपलब्ध हो सकता है। वहीं 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट ₹56,999 तक बढ़ सकता है। इसी जानकारी की पुष्टि टिप्सटर देबयान रॉय ने भी की और कहा कि कीमत में लगभग ₹3,000–₹4,000 की बढ़ोतरी हो सकती है। माना जा रहा है कि यह नया MOP (Market Operating Price) 1 मार्च से सभी चैनलों पर लागू होगा। और पढें: लॉन्च से पहले कंफर्म हुआ OnePlus 15R का प्रोसेसर, कीमत भी हुई लीक
🚨 EXCLUSIVE: OnePlus 15R New MOP Pricing Confirmed (From March 1, 2026) और पढें: OnePlus 15R का टीजर यहां हुआ रिलीज, देखने को मिली पहली झलक
• 12GB + 256GB — ₹51,999
• 12GB + 512GB — ₹56,999
Price revision going live from March 1 across channels. https://t.co/QSNQX5ZLPQ
— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 24, 2026
ग्राहकों के लिए अभी भी कुछ ऑफर उपलब्ध हैं। Axis और HDFC बैंक कार्ड्स के माध्यम से खरीदने पर कीमत में अतिरिक्त छूट मिल सकती है। इस छूट के बाद 12GB + 256GB वेरिएंट ₹44,999 और 12GB + 512GB वेरिएंट ₹47,999 में मिल सकता है। पिछले मॉडल OnePlus 13R की तुलना में OnePlus 15R की कीमत में लगभग ₹5,000 का इजाफा हुआ था। इसकी वजह वैश्विक स्तर पर मेमोरी कंपोनेंट्स की कमी और मिड-फ्लैगशिप में नई टेक्नोलॉजी को माना जा रहा है।
