NoiseFit Diva Araya स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च हो गई है। यह वुमेन स्पेशल स्मार्टवॉच है, जिसमें तगड़े टेक फीचर्स के साथ-साथ प्रीमियम फैशन भी मिलता है। कंपनी ने इस वॉच में Scratch-resistant ceramic मटीरियल का इस्तेमाल किया है। इसके साथ वॉच में Ceramic, Metal और Mesh तीन स्ट्रैप के ऑप्शन मिलते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस वॉच में 1.28 इंट का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें हार्ट रेट जैसे कई हेल्थ फीचर्स मौजूद है। कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टवॉच सिंगल चार्ज पर 5 दिन तक इस्तेमाल की जा सकती है। आइए जानते हैं इस वॉच की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: NoiseFit Pro 6R स्मार्टवॉच BT Calling और GPS सपोर्ट के साथ लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

NoiseFit Diva Araya for women Price in India

कंपनी ने NoiseFit Diva Araya for women को 4,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। इस वॉच को आप Amazon व Gonoise.com के जरिए खरीद सकेंगे। और पढें: NoiseFit Endeavour Pro रफ-एंड-टफ रग्ड स्मार्टवॉच लॉन्च, डुअल-बैंड GPS के साथ मिलेंगे ये खास फीचर्स

NoiseFit Diva Araya for women Specs

फीचर्स की बात करें, तो NoiseFit Diva Araya में 1.28 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में 850 Nits की ब्राइटनेस दी गई है। जैसे कि हमने बताया इस वॉच के स्ट्रैप में Ceramic, Metal और Mesh जैसे 3 ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा, वॉच में कई हेल्थ फीचर्स मौजूद हैं, जिसमें Heart rate monitoring, SpO₂ tracking, sleep tracking, stress tracking, cycle tracking, overnight skin temperature tracking आदि शामिल है। सेफ्टी के लिए कंपनी ने वॉच में SOS फीचर दिया है, जो कि लाइव लोकेशन ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है। और पढें: प्रीमियम लुक वाली स्मार्टवॉच लॉन्च, 7 दिन चलेगी बैटरी

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कनेक्टिविटी के लिए इस वॉच में आपको Bluetooth calling सपोर्ट मिलेगा। इसमें ब्लूटूथ वी5.3 भी मौजूद है। इसके साथ वॉच में AI voice assistant, notifications, music control, camera control, weather updates, find my phone जैसे स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं। इसमें आपको Calculator, world clock, timer, stopwatch जैसे टूल्स का भी एक्सेस शामिल है। यह वॉच 100 से ज्यादा क्लाउड बेस्ड व कस्टम वॉच फेस सपोर्ट के साथ आती है। कंपनी का दावा है कि फोन सिंगल चार्ज पर 5 दिन तक की यूसेज प्रोवाइड करता है।