Amazon Offers: OnePlus 13s समेत इन फोन को खरीदने का सुनहरा मौका, मिल रहा 4000 तक का डिस्काउंट

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 27, 2026, 11:48 AM (IST)
Amazon Offers: अमेजन इंडिया देश का दिग्गज ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। यहां वीवो, ओप्पो और वनप्लस जैसे ब्रांड के स्मार्टफोन्स उपलब्ध हैं, जिनपर धमाकेदार डिस्काउंट और एक्सचेंज डील दी जा रही हैं। इन हैंडसेट पर किफायती EMI मिल रही है। अगर आपका फोन पुराना हो गया है और अब नए में शिफ्ट करने का विचार कर रहे हैं, तो हम आपको यहां अमेजन पर मिल रहे चुनिंदा फोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें 4000 तक की छूट पर घर लाया जा सकता है। आइए इन डिवाइस पर डालते हैं एक नजर… और पढें: 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 5850mAh बैटरी वाले OnePlus 13s पर 3000 का Discount, यहां से खरीदने पर मिलेगा फायदा
REDMI Note 15 5G 108MP कैमरा के साथ आता है। इस फोन में 128GB इंटरनल स्टोरेज और Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन के साथ 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 5520mAh की बैटरी मिलती है। यह अमेजन इंडिया पर 22,998 रुपये के प्राइस टैग के साथ उपलब्ध है। इस पर HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड इस्तेमल करने पर 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 809 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। और पढें: मार्च से बढ़ सकती है भारत में OnePlus 15R की कीमत, टिप्सटर का दावा
वनप्लस 13एस कॉम्पेक्ट फोन है। इस डिवाइस की कीमत 50,999 रुपये है। इस पर 3000 रुपये का बंपर बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 1,793 रुपये की EMI और 42,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। यह फोन Oxygren OS 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें फास्ट चार्जिंग से लैस 5850mAh की बैटरी और 6.32 इंच का 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसके बैक में 50MP का कैमरा मिलता है, जबकि फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया गया है।
आइकू 15आर कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन है। इस डिवाइस में 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 7600mAh की बैटरी मिलती है। इसे खासतौर पर गेमिंग के लिए तैयार किया गया है। इस डिवाइस की कीमत 44,999 रुपये है। ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 4000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 1,582 रुपये की ईएमआई मिल रही है। फिलहाल, इसे प्री-बुक किया जा सकता है। इसे 3 मार्च से खरीदा जा सकेगा।
