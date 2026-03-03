आज से शुरू हुई iQOO 15R की सेल, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 03, 2026, 12:20 PM (IST)
iQOO 15R अब भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध हो गया है। कंपनी ने इस फोन को फरवरी में लॉन्च किया था और आज से दोपहर 12 बजे से इसकी बिक्री शुरू हो गई है। अब ग्राहक इसे आसानी से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यह फोन iQOO का नया दमदार मॉडल है, जो प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है लेकिन इसकी कीमत ज्यादा नहीं रखी गई है, यानी आपको कम कीमत में लगभग फ्लैगशिप जैसा अनुभव मिलेगा। फोन में 1.5K रेजोल्यूशन और 144Hz वाला AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। और पढें: Amazon Offers: OnePlus 13s समेत इन फोन को खरीदने का सुनहरा मौका, मिल रहा 4000 तक का डिस्काउंट
कीमत की बात करें तो iQOO 15R की शुरुआती कीमत 44,999 रुपये रखी गई है, जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है। वहीं 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 47,999 रुपये और 12GB + 512GB मॉडल की कीमत 52,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर के तहत HDFC और Axis बैंक के क्रेडिट, डेबिट और EMI ट्रांजैक्शन पर 4000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी iQOO/Vivo TWS ईयरबड्स भी फ्री दे रही है, जिनकी कीमत 1899 रुपये बताई गई है। यह स्मार्टफोन डार्क नाइट और ट्रायम्फ सिल्वर कलर ऑप्शन में उपलब्ध है और इसे Amazon, iQOO India Store और Vivo के रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है। और पढें: मार्च से बढ़ सकती है भारत में OnePlus 15R की कीमत, टिप्सटर का दावा
फीचर्स की बात करें तो फोन में 6.59-inch का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1260 x 2750 पिक्सल है। यह 144Hz रिफ्रेश रेट, 5,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, HDR10+ सपोर्ट और 4,320Hz PWM डिमिंग के साथ आता है। इस फोन में लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 12GB तक LPDDR5x रैम और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है। ग्राफिक्स के लिए इसमें Adreno 826 GPU दिया गया है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन OriginOS 6 पर चलता है, जो Android 16 पर आधारित है। कंपनी ने चार साल तक एंड्रॉयड अपडेट और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। और पढें: iQOO 15R भारत में हुआ लॉन्च, 50MP कैमरे के साथ मिलेगी 7600mAh की जंबो बैटरी
कैमरा सेगमेंट में iQOO 15R में 50MP का Sony LYT-700V प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मौजूद है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS और USB Type-C Port जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस स्मार्टफोन में बड़ी 7600mAh की बैटरी दी गई है, जो 100W फास्ट चार्जिंग और बायपास चार्जिंग सपोर्ट करती है।
