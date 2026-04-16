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Airtel का पैसा वसूल प्लान, एक जगह मिलेगा 3300GB Data और 22 से ज्यादा OTT ऐप फ्री

Airtel के पास खास ब्रॉडबैंड प्लान है। इसमें 22 से अधिक OTT ऐप दिए जा रहे हैं। इसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है। इसकी कीमत जानने के लिए नीचे खबर पढ़ें।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 16, 2026, 04:39 PM (IST)

Airtel (8)
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Airtel के पोर्टफोलियो में प्रीपेड और पोस्टपेड ही नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड प्लान भी हैं, जिनमें यूजर्स की जरूरत को ध्यान में रखकर डेटा दिया जा रहा है। दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए कॉलिंग की सुविधा मिल रही है। एंटरटेनमेंट के लिए OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। news और पढें: Airtel यूजर्स की मौज, फ्री OTT के साथ रोज 2.5GB डेटा

अगर आप एयरटेल यूजर हैं और अपने लिए ज्यादा बेनेफिट वाला ब्रॉडबैंड प्लान तलाश रहे हैं, तो यह खबर आपके काम आने वाली है। हम आपको यहां कंपनी के ऐसे प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें 3300GB डेटा मिल रहा है। इसमें 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप मुफ्त में दिए जा रहे हैं। news और पढें: Jio के इस प्लान के आगे Airtel पड़ा फीका, रोज 2GB डेटा के साथ 12 OTT ऐप मिल रहे फ्री

Airtel Broadband Plan

यह एयरटेल का 1599 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान है। इस प्लान में इंटरनेट के लिए 3.3TB यानी 3300GB डेटा दिया जा रहा है, जिसका उपयोग फाइबर यूजर्स कर पाएंगे। एयरफाइबर यूजर्स को 1TB डेटा मिलेगा। इसके साथ 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप भी दिए जाएंगे। इनमें Netflix, Apple TV+, Prime Video, JioHotstar और ZEE5 जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

इस ब्रॉडबैंड प्लान को लेने वाले यूजर्स को Airtel Xstream Play Premium का एक्सेस दिया जा रहा है। इसके अलावा, Google One और Adobe Express Premium का एक्सेस भी मिलेगा।

मिलेंगे टीवी चैनल

डेटा, कॉलिंग और ओटीटी के अलावा ब्रॉडबैंड प्लान में चैनल पैक मिल रहा है, जिसमें 350 टीवी चैनल दिए जा रहे हैं। इस प्लान को ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप में जाकर खरीदा जा सकता है।

फरवरी में लॉन्च किया यह Prepaid Plan

बता दें कि एयरटेल ने इस साल फरवरी में अपने यूजर्स के लिए खास प्रीपेड प्लान लॉन्च किया था। इस रिचार्ज प्लान की कीमत 1099 रुपये है। इसकी वैधता 84 दिन की है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर की जा रही है। इसके साथ 28 दिन के लिए 300 जीबी डेटा मिल रहा है।

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28 दिन पूरे होने के बाद डेटा दोबारा ऑफर किया जाएगा। इससे आप बिना रुकावट के इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे। हालांकि, इस प्रीपेड पैक में अन्य प्लान्स की तरह ओटीटी बेनेफिट्स नहीं मिल रहे हैं। यह प्लान यूजर्स के लिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर लिस्ट है।