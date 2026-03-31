Xiaomi TV S Mini LED Series इस तारीख को होगी भारत में लॉन्च, मिलेंगे ये सब फीचर्स

Xiaomi ने भारत में आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उसकी नई Xiaomi TV S Mini LED Series, 15 अप्रैल को भारत में लॉन्च होगी। यह पहली बार होगा जब Xiaomi देश में Mini LED टेक्नोलॉजी वाले टीवी पेश करेगा। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए इस लॉन्च की पुष्टि की है। इसके साथ ही Xiaomi की वेबसाइट पर एक माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुकी है।

इस नई TV सीरीज में कौन-सी एडवांस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मिलेगी?

इस नई टीवी सीरीज में Xiaomi की खास Quantum MagiQ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जो बेहतर कलर, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट देने का दावा करती है। Mini LED टेक्नोलॉजी की मदद से स्क्रीन पर ज्यादा डिटेल और गहरे ब्लैक कलर मिलते हैं, जिससे देखने का अनुभव शानदार बनता है। यह कदम Xiaomi के लिए काफी अहम है क्योंकि अब कंपनी प्रीमियम टीवी सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Xiaomi भारत में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसमें टीवी के साथ-साथ फ्रिज और AC जैसे नए प्रोडक्ट भी शामिल हो सकते हैं।

Witness the dawn of the Xiaomi TV S Mini LED Series 2026. Powered by #QuantumMagiQ, we are bringing a symphony of billions of colors and cinematic contrast straight to your living room. Prepare to see the world in a light you’ve never imagined. Launching on 15th April. Stay… pic.twitter.com/Rzt29s2xMF — Xiaomi India (@XiaomiIndia) March 31, 2026

क्या Xiaomi TV S Mini LED में दमदार पिक्चर और साउंड क्वालिटी होगी?

अगर फीचर्स की बात करें तो इस सीरीज में 4K रेजोल्यूशन (3840×2160 पिक्सल) के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट मिल सकता है, जो गेमिंग और स्पोर्ट्स देखने के लिए शानदार रहेगा। इसके अलावा टीवी में 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और लगभग 94% DCI-P3 कलर गैमट सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जिससे कलर्स और भी ज्यादा रियलिस्टिक नजर आएंगे। HDR10+ और HLG सपोर्ट के साथ यह टीवी बेहतर विजुअल क्वालिटी देगा। साउंड के लिए इसमें ड्यूल 15W स्पीकर्स और Dolby Atmos सपोर्ट मिल सकता है, जिससे घर पर ही थिएटर जैसा अनुभव मिलेगा।

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क्या इस TV में स्मार्ट फीचर्स और किफायती कीमत मिलेगी?

कनेक्टिविटी और स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो Xiaomi TV S Mini LED सीरीज में Google TV OS दिया जा सकता है, जिससे Netflix, YouTube और बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स का आसान एक्सेस मिलेगा। इसके साथ Chromecast और AirPlay सपोर्ट भी मिलने की संभावना है। टीवी में Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, HDMI 2.1, HDMI 2.0 पोर्ट्स, USB पोर्ट्स और Ethernet जैसे कई कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल सकते हैं, फिलहाल कंपनी ने कीमत का खुलासा नहीं किया है लेकिन उम्मीद है कि Xiaomi इसे किफायती रेंज में पेश कर दूसरे ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देगी।