Xiaomi Mix Fold 4 स्मार्टफोन के फीचर्स ऑनलाइन हो गए हैं। यह फोन पिछले साल अगस्त में लॉन्च हुए Xiaomi Mix Fold 3 का सक्सेसर होगा। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में इस फोन के फीचर्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं। फीचर्स की बात करें, तो शाओमी के इस नेक्स्ट जनरेशन फोल्डेबल फोन में इम्प्रूव्ड हिंज दिया जाएगा, जिससे फोल्डेबल फोन के डिस्प्ले में दिखने वाली क्रीज काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा, कुछ इंटरनल फीचर्स की डिटेर्स भी रिवील की गई है। कहा जा रहा है कि यह फोन 16GB RAM के साथ दस्तक देगा। वहीं, इसकी स्टोरेज 1TB तक की होगी। इसकी बैटरी 5000mAh की होगी, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। बता दें, पिछले मॉडल में कंपनी ने 4800mAh बैटरी दी थी, जिसके साथ 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स।

Digital Chat Station के चीनी माइक्रोब्लॉगिंग पोस्ट वीबो के हवाले से @ZionsAnvin टिप्सटर ने अपने X (Twitter) हैंडल पर Xiaomi Mix Fold 4 स्मार्टफोन से जुड़ी डिटेल्स रिवील की है। डिजाइन की बात करें, तो शाओमी के इस फोल्डेबल फोन में पुराने मॉडल्स की तुलना में बेहतर हिंज दिया जाएगा, जो कि मुड़ते वक्त डिस्प्ले में क्रीज की विजिबिलिटी काफी कम कर देंगे।

Xiaomi MIX Fold 4 key specifications

– 16GB RAM

– 1TB storage

– 5,000mAh+ battery

– 100W charging

– less crease

– Rear: 50MP main camera + new periscope lens + other cameras

– two-way satellite communication

– May have an IP rating for water resistance

– custom x-axis… pic.twitter.com/EPiQnPlXKH

— Anvin (@ZionsAnvin) March 12, 2024