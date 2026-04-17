2000 रुपए से कम में खरीदें ये 7 दमदार Power Banks, मिलेगा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

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Ambrane PowerMini 20

यह पावर बैंक 20000mAh बैटरी के साथ आता है, यानी आप अपने फोन को कई बार चार्ज कर सकते हैं। इसमें 35W फास्ट चार्जिंग मिलती है, जिससे आपका फोन जल्दी चार्ज हो जाता है, सबसे खास बात इसका इन-बिल्ट Type-C केबल है, जिससे अलग से केबल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी कीमत 1,999 रुपए है।