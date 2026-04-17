2000 रुपए से कम में खरीदें ये 7 दमदार Power Banks, मिलेगा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

Written By Ashutosh Ojha
Edited By: Ashutosh Ojha| Published By: Ashutosh Ojha|
Published: Apr 17, 2026, 08:36 AM (IST)
इसमें 10000mAh बैटरी के साथ 33W फास्ट चार्जिंग मिलती है। यह PD चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिससे फोन के साथ-साथ टैबलेट भी चार्ज कर सकते हैं। इसकी कीमत 1,599 है।
यह भी 10000mAh बैटरी के साथ आता है और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसकी कीमत 1,599 रुपए है।
यह थोड़ा यूनिक पावर बैंक है क्योंकि इसमें 10000mAh के साथ15W वायरलेस चार्जिंग (MagSafe सपोर्ट) मिलता है, यानी बिना केबल के भी फोन चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा 22.5W वायर्ड चार्जिंग और LED डिस्प्ले भी मिलता है, जिससे बैटरी स्टेटस आसानी से पता चलता है। इसकी कीमत 1,499 रुपए है।
इस पावर बैंक में 20000mAh बैटरी और 18W फास्ट चार्जिंग मिलती है। इसमें सेफ्टी फीचर्स जैसे ओवरचार्ज और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी दिए गए हैं। अगर आप सुरक्षित और टिकाऊ पावर बैंक चाहते हैं, तो यह अच्छा ऑप्शन है। इसकी कीमत 1,699 रुपए है।
यह पावर बैंक 20000mAh बैटरी और 22.5W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। इसमें Type-C PD (इनपुट और आउटपुट) और USB-A पोर्ट दोनों मिलते हैं, जिससे अलग-अलग डिवाइस आसानी से चार्ज हो जाते हैं। इसकी कीमत 1,263 रुपए है।
यह बजट में एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें 20000mAh बैटरी और 22.5W फास्ट चार्जिंग मिलती है। इसमें मल्टीपल पोर्ट्स दिए गए हैं, जिससे आप एक साथ 2–3 डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। इसकी कीमत 1,209 रुपए है।
यह पावर बैंक 20000mAh बैटरी के साथ आता है, यानी आप अपने फोन को कई बार चार्ज कर सकते हैं। इसमें 35W फास्ट चार्जिंग मिलती है, जिससे आपका फोन जल्दी चार्ज हो जाता है, सबसे खास बात इसका इन-बिल्ट Type-C केबल है, जिससे अलग से केबल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी कीमत 1,999 रुपए है।
अगर आप हल्का और पोर्टेबल पावर बैंक चाहते हैं, तो 10000mAh वाले बेहतर हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा बैकअप चाहिए (जैसे ट्रैवल या ज्यादा यूज), तो 20000mAh वाले पावर बैंक लेना ज्यादा सही रहेगा।
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